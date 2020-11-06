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06.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Van Gogh’a ilişkin yeni iddialar

Hollandalı bilim insanları, önceki günlerde Hollandalı ressam Vincent Van Gogh’un alkolden uzaklaştığı için iki dönem bilinç kaybı yaşadığını ortaya koyan bir araştırmayı The International Journal of Bipolar Disorders’ta aracılığıyla paylaştı.

Van Gogh’a ilişkin yeni iddialar

BBC’de yer alan habere göre uzmanlar, Van Gogh’un kardeşi Theo’ya yazdığı mektuplarını ve mevcut tıbbi kayıtlarını inceleyerek ressamın muhtemelen kulağını kestikten sonra alkol yoksunluğundan dolayı deliryum atağı yaşadığını iddia ettiler. Ancak araştırmayı koordine eden psikiyatri profesörü Willem Nolen, ressamın mektuplarında bazı şeyleri olduğu gibi aktarmadığını belirterek “Mektuplar çok fazla bilgi içerse de bunları doktorlarına değil, aile üyelerine onları rahatlatmak için yazdığını unutmamalıyız” dedi.

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