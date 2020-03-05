Varoluş nedeni, alüminyuma yansıdı

Köse, kişisel sergisine verdiği ismi şöyle açıklıyor: ‘’Sergiye adını veren “İkigai,” Japon kültüründe varoluş nedeni, insanı yataktan kaldıran güç olarak tanımlanır. Bu felsefeden yola çıkarak yaptığım işlerde kendimi nerede konumlandırdığımı ve evrene bakış açımı yansıtmaya çalıştım’’.

Formun kökenini aramayı kendine görev edinen Köse, formlarında belli nizam ve kanunlara tabi olduğu ilkesine bağlı kalarak iki farklı üslupta heykel üretiyor. Köse, kesin ve net formların bir araya gelmesiyle rijit heykeller üretirken, bazı heykelleri ise aynı birimlerin rastlantısal tekrarlarından oluşturuyor. Köse’nin rastlantısal formları, Platon’un dansı tariflemesi gibi ruhsal bir ögeye dayanıyor.