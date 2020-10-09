‘Varoluşu evrensel kılan kusursuz ses’

Son yıllarda taciz skandallarıyla çalkalanan ve Peter Handke gibi ırkçı açıklamalarda bulunan bir yazara verilmesi nedeniyle prestiji sorgulanmaya başlanan Nobel Edebiyat Ödülü, bu yıl da koronavirüs gölgesinde açıklandı. Ödülün kazananı, Amerikalı şair Louise Glück olarak duyuruldu. Her yıl kalabalık bir basın grubunu ağırlayan İsveç Kraliyet Akademisi’nin toplantı odasında bu yıl salgın nedeniyle, 5-6 kişilik bir basın mensubu yer aldı. İsveç Akademisi Genel Sekreteri Mats Malm, saatler tam 14.00’ü gösterdiğinde, “Sade bir güzellikle bireysel varoluşu evrensel kılan kusursuz şiirsel sesi” nedeniyle ödüle Glück’ün değer görüldüğünü açıkladı.



Ağrı referans oldu



77 yaşında ve hâlâ Yale Üniversitesi’nde İngiliz Dili Bölümü’nde profesör olarak çalışmaya devam eden Glück, bugüne dek şiirleriyle pek çok ödül aldı. 1943 yılında New York’ta dünyaya gelen Glück, çağdaş Amerikan şiirinin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor. 14 şiir kitabı ve şiir yazını üstüne pek çok inceleme kitabı bulunan Glück; şiirlerinde yaşamın acı veren taraflarını, çocukluğu, aile yaşantısını, aile üyelerinin birbirleriyle olan yakın ilişkilerini merkeze alıyor. 1993 yılında Pulitzer Ödülleri’ne değer görülen şairin gençlik yıllarında anoreksiya ile mücadele ettiği ve bunu daha sonra bir şiirinde anlattığı biliniyor.

Glück’ün yarı otobiyografik kitabı “Ararat”, Tekvin’de geçen ve Nuh’un gemisinin oturduğu yer olarak inanılan Ağrı Dağı’nı referans olarak gösteriyor. Glück’ün Türkçede yalnızca Yapı Kredi Yayınları tarafından 1994 yılında yayımlanan “Seçme Şiirleri” olduğu ve kitabın da baskısının tükendiği biliniyor. Koronavirüs salgınıyla bu yıl Nobel Edebiyat Ödül Töreni’nin gerçekleştirilemeyeceğini duyuran Genel Sekreter Mats Malm, Glück’e ödülünün ülkesinde takdim edileceğini ve gelecek yıl İsveç’te Kraliyet Akademisi’nde bir tören düzenlenmesinin planlandığını ekledi.