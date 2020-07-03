‘Veba Geceleri’ için Pamuk’tan özel çizim

Bu desenlerin Pamuk’un dersler verdiği Columbia Üniversitesi’nin internet sitesine karantina süreciyle ilgili verdiği bir röportajda yayınlandığı ortaya çıktı. Pamuk bu röportajda, 1901 yılında üçüncü veba salgını sırasında gerçekleştiği olayları anlattığı tarihi romanı “Veba Geceleri”ni karantina döneminde bitirmeye çalıştığını söyledi.



Yeniden motive



Yazar, “Bu romanı dört yıl önce yazmaya başladım. Birden, okuduğum ve yazdığım tüm veba hikâyeleri sokaklarda ortaya çıkmaya başladı. Bu beni şaşırttı ve bir süre için beni yavaşlattı. Ama şimdi romanımı bitirmek için yeniden motive oldum” dedi. Pamuk, romanında kendi çizdiği desenleri, resim ve haritaları da koymayı planladığını ekledi.



Orhan Pamuk, Çukurcuma’daki Masumiyet Müzesi’nde yer alan kutuların 40’ından kopyalanarak oluşan bir serginin, Çin’de beş şehri gezeceğini ancak koronavirüs salgınından dolayı bunun ertelendiğini belirtti. Ayrıca geçtiğimiz mart ayında Steidl Yayın Evi’nden ikinci fotoğraf kitabı “Orange”ın yayımlandığı ve Fransız yayıncı Gallimard’la bir kitap projesi olduğunu da belirtti.