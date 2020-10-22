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22.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Venedik’te siyahilerin hikâyeleri

2022 Venedik Bienali’nde ABD’yi temsil etmek üzere heykel sanatçısı Simone Leigh seçildi.

Venedik’te siyahilerin hikâyeleri

Siyahilerin tarihine ve kadın hikâyelerine yer veren büyük ölçekli heykelleriyle tanınan sanatçı, ABD’yi bienalde temsil edecek ilk siyahi kadın sanatçı unvanının da sahibi. Sosyal tarihi ve özellikle siyahi kadınları odağına alan geniş ebatlı işleriyle bilinen Brooklyn’li sanatçı bienal için bronz başta olmak üzere çeşitli malzemelerden heykeller yapacak.

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