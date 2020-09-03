Venedik’te yoğun önlemli festival

Reuters’ta yer alan habere göre Venedik Film Festivali’nin jüri başkanı Cate Blanchett, La Biennale di Venezia’da düzenlenen festivale koruyucu maskesini takarak katıldı. Pandemi sebebiyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak önlemlerin alındığı festivalin girişinde izleyicilerin ateşi ölçüldü. Ayrıca festival alanında, gelenlerin maske takması da zorunlu tutuldu. 12 Eylül’e kadar sürecek festivalin sonunda ise izleyiciler ayrılmadan önce Kovit-19 testi yaptırmak zorunda kalacaklar.