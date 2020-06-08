“Viki yeryüzünü seviyor” yarışması

2013 yılından beri dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen Wiki Loves Earth Yarışması, Türkiye’de ilk defa Viki Yeryüzünü Seviyor adıyla düzenleniyor. Viki Yeryüzünü Seviyor, Wikipedia’nın çatı kuruluşu Wikimedia Vakfı’nın Türkiye’deki gönüllülerinin kurduğu Wikimedia Topluluğu Kullanıcı Grubu Türkiye tarafından düzenlenen ilk uluslararası ödüllü fotoğraf yarışması.

Yarışmanın konusu, düzenlendiği ülkedeki doğal miras alanları. Milli parklar, sulak alanlar, yaban hayatı koruma sahalarında çekilen, manzara, bitki, bitki örtüsü, hayvan ve benzeri fotoğraflar, yarışma kapsamında yer alıyor.

Katılımcılar, yarışma sitesinde duyurulan doğal miras alanlarının fotoğraflarını çekip onları yarışma sitesi üzerinden Wikimedia projelerinin resim deposu olan Wikimedia Commons sitesine yükleyecekler. Etkinliğin amacı, katılımcıları bu bölgelerin fotoğraflarını çekmeye teşvik etmek; paylaşılan fotoğrafları yalnızca Vikipedi’de değil, her yerde herkes tarafından serbestçe yeniden kullanılabilecek bir şekilde lisanslamak ve katılımcı ülkelerin doğal miras alanlarına dikkat çekmek olarak sıralanıyor. Yarışmada değerlendirilecek fotoğrafların hangi tarihte çekildiğinin bir önemi olmamakla birlikte 1-30 Haziran 2020 tarihleri arasında siteye yüklenmesi gerekiyor. Ay sonunda, yerel jüri fotoğrafları değerlendirecek ve Türkiye’deki en iyi 10 koruma alanını anlatan fotoğrafı seçecek.

Daha önceki yıllarda birçok 40’a yakın ülkenin iştirak ettiği yarışmalar her yılın mayıs, haziran ve temmuz aylarında ülke çapında düzenleniyor. Ülkelerinde ilk 10’a giren fotoğraflar uluslararası yarışmada yeniden değerlendirmeye girerek yılın en iyi fotoğrafı seçiliyor.

Yarışmanın birincisine üç yüz dolar değerinde, ikincisine iki yüz dolar değerinde, üçüncüsüne ise yüz dolar hediye kartı verilecek. Yarışma kuralları çerçevesinde, bütün fotoğrafların, fotoğrafçının kendisi tarafından yüklenen özgün eserler olması ve haziran ayı çerisinde yüklenmesi gerekiyor. Ayrıca özgür lisans ile lisanslanmış olmaları şartlar arasında. Fotoğrafların çekilmesi için belirlenmiş yerlerin listesi Türkçe ve İngilizce olarak ilan edildi. Bu yerlerde çekilmiş hayvan ve bitki gibi türlerinin fotoğraflarının uygunca açıklanmaları gerekiyor. Altyazı ve açıklama istenen yarışmada, fotoğraflarda bir filigranın görünmemesi de kurallardan biri olarak sıralanıyor.