Viktor Lazlo Barbaros'a konuk oluyor

Simdi sırada yumuşak sesi ve geceye yakışan şarkılarıyla 80’lerden beri Avrupa’nın en ünlü şarkıcılarından biri olmayı başaran, moda ikonu Viktor Lazlo var.

Viktor Lazlo 30 yılı aşkın kariyeri ile Türk dinleyicilerinin yakından tanıdığı isimlerden biri. Son üç albümü “My Name is Billie Holiday”, “Begin the Beguine” ve “Woman” ile büyük başarılara imza atan Lazlo, ilk romanı “La Femme Qui Pleure” ile sükseli bir giriş yaptığı edebiyat sahnesinde son iki romanı Les Passenger du Siele (2018) ve Trafiquants de Colere (2020) ile fırtınalar estirmeye devam ediyor.

Barbaros, Viktor Lazlo’yu sizlerle birlikte evine davet eder gibi Instagram sayfasında ağırlayarak, doğal sohbetler eşliğinde keyifli şarkılar seslendirecek.