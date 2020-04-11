11.04.2020 - 16:07 |
Viktor Lazlo Barbaros'a konuk oluyor
İlk yayınını La Casa De Papel’in 4.sezonunun yayınlandığı gün, dizinin en az kendisi kadar izleyicileri kendine bağlayan şarkısı My Life is Going On’a hayat veren Cecilia Krull ile gerçekleştiren Barbaros, ikinci canlı yayınını “It’ s Raining Men”, “Hit The Road Jack”, “I Am So Excited” gibi 80'li yılların unutulmaz disco hitlerine imza atan The Weather Girls’den Dynelle Rhodes ile gerçekleştirmişti.
Simdi sırada yumuşak sesi ve geceye yakışan şarkılarıyla 80’lerden beri Avrupa’nın en ünlü şarkıcılarından biri olmayı başaran, moda ikonu Viktor Lazlo var.
Viktor Lazlo 30 yılı aşkın kariyeri ile Türk dinleyicilerinin yakından tanıdığı isimlerden biri. Son üç albümü “My Name is Billie Holiday”, “Begin the Beguine” ve “Woman” ile büyük başarılara imza atan Lazlo, ilk romanı “La Femme Qui Pleure” ile sükseli bir giriş yaptığı edebiyat sahnesinde son iki romanı Les Passenger du Siele (2018) ve Trafiquants de Colere (2020) ile fırtınalar estirmeye devam ediyor.
Barbaros, Viktor Lazlo’yu sizlerle birlikte evine davet eder gibi Instagram sayfasında ağırlayarak, doğal sohbetler eşliğinde keyifli şarkılar seslendirecek.
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