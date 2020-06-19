Vincent Van Gogh Kimdir? Kısaca Hayatı Ve Eserlerinin İsimleri

Sanat dünyasının mihenk taşlarından biri olarak öne çıkan Vincent Van Gogh, dünyanın en büyük ressamlarından biri olmasının yanı sıra mutsuz ve melankolik hayatı ile bilinmektedir. Dindar ve katı kurallara sahip olan anne babanın çocuğu olarak hayatının önemli kısmını yatılı okulda geçirmiştir. Bu dönem derin bir üzüntü içinde içine kapanan Vincent Van Gogh, ruhsal açıdan ciddi yer almıştır. İkinci aldığı yara ise sevdiği kadından ret cevabı alması ile yaşamış ve büyük bir depresyona girmiştir. Bu dönemden sonra rahip olmak isteyen Van Gogh sınavlara girmiş ancak bu konuda başarılı olamamış ve oradan oraya savrulmuştur.



Sürekli olarak farklı yerlerde kalan Vincent Van Gogh özellikle alkol ve sigara bağımlısı olarak yaşamın önemli kısmını geçirmiştir. Bu zaman içerisinde hem zihinsel hem de fiziksel olarak ciddi zararlar almış ve istemediği bir durumun vahametinde yaşamıştır.



Vincent Van Gogh Kimdir?



Vincent Van Gogh Hollandalı ve dünyanın en önemli art izlenimci ressam sanatçısıdır. Dünyanın en önemli ressamları arasında bilinen Van Gogh, hatta belli bir kesime göre en iyisi olduğunu da dile getirilmektedir. 32 yaşında kendini göğsünden vurarak intihar edene kadar pek çok önemli eser bırakmış çok güçlü bir ressamdır. Bunlar içerisinde manzara, natürmort, portre ve otoportre gibi pek çok farklı esere hayat vermiştir. Kendini has fırça darbeleri ve farklı renkleri ile beraber dünyanın en özel ressamlarından biridir. Özellikle modern sanatın temelini atan isimlerin başında gelir.



Vincent Van Gogh Hayatı



Vincent Van Gogh çocukluk dönemini yatılı bir okulda geçirmiştir. Bu dönemde ne kadar uğraşırsa uğraşsın eve dönmek için anne ve babasını bir türlü ikna edememiştir. O yüzden çok yalnızlık çekmiş ve çocukluk döneminde ciddi psikolojik problemler yaşamıştır. İş hayatında da istediği gibi başarılı olamayan Vincent Van Gogh, 15 yaşında eve geri dönmüş ve resim çalışmalarına başlamıştı. Özellikle 20'li yaşlarında ressamlık döneminin en iyi zamanlarını geçiren Vincent Van Gogh, Ayrıca 37 yaşında intihar edene kadar da önemli eserler bırakmıştır.



- Yıldızlı gece - 1889,

- Arles'teki yatak odası - 1889,

- Cafe Terrace At Night - 1888,

- Ayçiçekleri - 1888,

- Sargılı kulaklı otoportre - 1889,