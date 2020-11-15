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15.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Virgina Woolf heykeline bağış

Kâr amacı gütmeyen sanat organizasyonu Aurora Metro Arts and Media’dan Cheryl Robson, İngiliz yazar Virgina Woolf’un 10 yıl yaşadığı ve çalıştığı Londra’nın Richmond kentine yerleştirilecek bir Woolf heykeli için üç yıldır para topluyordu.

Virgina Woolf heykeline bağış

The Guardian’da yer alan habere göre Robson, geçen hafta İngiliz yazar Mary Wollstonecraft’ın tartışmalı heykelinin Londra’daki Newington Green’e yerleştirilmesinin ardından Woolf’un heykeline binlerce sterlin bağış yapıldığını açıkladı. Robson, bu bağışlarla 50 bin sterlinlik hedefinin neredeyse 16 bin sterlinini topladığını da sözlerine ekledi. Henüz heykel üzerinde çalışan İngiliz heyketıraş Laury Dizengremel, Woolf’un anıtını nehre bakan bir banka yerleştireceğini söyledi. Sanatçı, yoldan geçenlerin yanına oturabileceği bronz bir heykel olarak tasarladığını da ekledi.

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