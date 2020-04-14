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14.04.2020 - 15:38 |

Vodafone FreeZone'dan "Napiim Evdeyim" konserleri

Vodafone FreeZone, corona virüs salgınından korunmak için evinde kalan gençlere müzikle destek oluyor. Vodafone FreeZone’un her hafta Vodafone FreeZone Instagram hesabından canlı yayınlanacak “Napiim Evdeyim” konseptli online konserler serisine Patron, Chaby Han, Evrencan Gündüz ve Elif Çağlar gibi ünlü isimler konuk olacak.

Vodafone FreeZone'dan "Napiim Evdeyim" konserleri

Vodafone FreeZone, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan evde kal tedbirlerine yeni bir online konserler serisiyle destek veriyor. Evde kalmanın hayati önem kazandığı bu dönemde gençlere müzikle moral ve motivasyon sağlamayı hedefleyen Vodafone FreeZone, gençlerin en sevdiği müzik türlerini bir araya getiren “Napiim Evdeyim” konseptli özel bir konser serisi hazırladı. Her hafta bir konser olacak şekilde düzenlenecek “Vodafone FreeZone Napiim Evdeyim Konserleri”, Vodafone FreeZone Instagram hesabından canlı yayınlanacak.

 

İlk konser Patron’dan

“Vodafone FreeZone Napiim Evdeyim Konserleri”nin ilk konuğu, Türkçe rap’in başarılı isimlerinden Patron (Ege Erkurt) olacak. Patron konseri, 14 Nisan Salı günü saat 22.00’da yayınlanacak. “Vodafone FreeZone Napiim Evdeyim Konserleri”nde ilerleyen haftalarda “Chaby Han’la K-Pop” ve “Evrencan Gündüz ve Elif Çağlar’la Akustik” konserleri gerçekleştirilecek.

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