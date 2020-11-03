03.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Waititi’den romantik bir ‘Thor’ filmi
Yeni Zelandalı yönetmen Taika Waititi, 2022 yılının şubat ayında vizyona girmesi planlanan “Thor: Love and Thunder” filminin senaryosunun büyük kısmını bitirdiğini açıkladı.
Screenrant’ta yer alan habere göre filmin yardımcı yazarı Jennifer Kaytin Robinson’la birlikte senaryonun son hali üzerinde çalıan Waititi, ortaya çıkan hikâyeden memnun olduğunu ifade etti. Hikâye hakkında daha fazla ayrıntı vermeyen yönetmen, filmin ‘oldukça romantik’ olacağını belirtti. Ayrıca bu filmde Marvel Sistematik Evreni filmlerinin ilk biseksüel karakteri Valkyrie de yer alacak.