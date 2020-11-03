Waititi’den romantik bir ‘Thor’ filmi

Screenrant’ta yer alan habere göre filmin yardımcı yazarı Jennifer Kaytin Robinson’la birlikte senaryonun son hali üzerinde çalıan Waititi, ortaya çıkan hikâyeden memnun olduğunu ifade etti. Hikâye hakkında daha fazla ayrıntı vermeyen yönetmen, filmin ‘oldukça romantik’ olacağını belirtti. Ayrıca bu filmde Marvel Sistematik Evreni filmlerinin ilk biseksüel karakteri Valkyrie de yer alacak.