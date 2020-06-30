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30.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Warhol Vakfı’ndan sanatçılara destek

New York merkezli Andy Warhol Vakfı, 2020 baharı bağış döngüsü kapsamında 23 eyalette 47 sanat organizasyonuna 4 milyon dolar bağışta bulunacak.

Warhol Vakfı’ndan sanatçılara destek

Artnews’te yer alan habere göre bu fonlar sergileri, küratöryel araştırmaları ve diğer programları destekleyecek. Bağış desteği alanlar arasında Şikago’daki “Black Lunch Table” ve 2022 yılında açılması planlanan Tri-Star Arts’ın düzenleyeceği Tenessee Triennial for Contemporary Art yer alıyor. Ayrıca aralarında New York’taki El Museo del Barrio, Şikago’daki The Museum of Contemporary Art, Georgia’daki The Columbus Museum’un da yer aldığı 15 müze de bu bağıştan yararlanacak.

Andy Warhol Vakfı Başkanı Joel Wachs, “Bu kritik dönemde sanatçıların kültürel ve siyasi diyolağa katkılar her zamankinden daha gerekli” dedi. Vakfın program direktörü Rachel Bers, “Ulus ve toplum olarak karşılaştığımız birbirine bağlı krizler karşısında vakıf, sanatçılara olan bağlılığını ikiye katlıyor” diye ekledi.

 

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