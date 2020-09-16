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16.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Warhol’un filmi artık sinema adası

Amerikalı sanatçı Andy Warhol’un “Chelsea Girls” adlı filmi, önceki günlerde The Warhol Museum ve Animal Crossing işbirliğiyle 7/24 izlenebilecek bir hale getirildi.

Warhol’un filmi artık sinema adası

Dazed’de yer alan habere göre Amerikalı yazar ve yapımcı Jake Fogelnest, önceki gün sosyal medya hesabından simülasyon oyununda yaptığı bir Andy Warhol gösterim odasını takipçileriyle paylaştı. Oyuncuların kendilerine ait bir bölge inşa ettiği ve orada hayvancılık ve tarım yaptığı oyunda Fogelnest, Warhol’un 1966 yılına ait deneysel filmi “Chelsea Girls”ün 7/24 oynadığı sanal bir sinema adası yarattı.

Film, adadaki bir ekrana rastgele bir şekilde değişen siyah beyaz ve renkli çekimler şeklinde yansıtılıyor. Japon oyun şirketi Nintendo’nun 2001 yılında geliştirdiği sosyal simülasyon video oyunu Animal Crossing, karantina sürecinin başlarında yeniden popüler hale geldi ve şirket oyunun formatını değiştirdi. Oyuncular, artık oyunda hayvanlarla ilgilenmek dışında sanal sanat sergileri, moda kıyafetleri tasarlayabiliyorlar.

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