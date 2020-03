"We are Venom hayatımızda önemli bir yere sahip"

milliyet.com.tr

“We Are Venom” ile dünya çapında bir başarıya imza attınız. Bu süreç nasıl gelişti?

Selamlar ben Musa Acar (Moses). Öncelikle teşekkürler, açıkçası böyle bir başarı bekliyor muydunuz diye sorsanız sanırım beklemiyoruz derdik. Bu kadar kısa zamanda şarkının dinleyiciler tarafından bu denli beğeni kazanması ve yayılması bizi çok mutlu etti. Parçanın çıkış hikayesi de bi hayli güzel her zaman aramızda hala konuşuruz. Emre Ergül (Emr3ygul) ile birlikte hali hazırda bir parça üzerinde çalışıyorduk ama hala tam ne yapacağımız belli değildi. Elimizde birkaç proje vardı herhangi birine de ‘evet bu olabilir’ diyemediğimiz için bir türlü tamamlayamıyorduk projeyi/projeleri. Bu arada o dönemde Tom Hardy’nin Venom filmi yeni çıkacaktı. Ben de fragmanları izliyordum. ‘Venom’un fragmanındaki sesinden inanılmaz etkilendim’ dedim. Bu sesle bir şarkı yapmanın çok uygun olacağını düşündüm. Fragmanı indirip üzerinde ses ayrıştırma teknikleriyle çalışmaya başladım. Bir kaç gün sonra ayrıştırmayı tamamlayıp ses üzerinde yine çeşitli efekt teknikleriyle uğraştım ve çıkan sonucu Emr3ygul’e gönderip ‘bunu dün yaptığımız alt yapının üstüne atıp dener misin’ dedim.

Emre yaklaşık 15 dakika sonra sanırım olacak bu diye mesaj attı bana. Daha sonra uygulamayı bana gönderdi dinledik birlikte ve ikimizde çok heyecanlandık. Çünkü bahsettiğim tam anlamıyla beğenmediğimiz bir türlü tamamlayamadığımız proje artık tamamlanmıştı. Çünkü Venom’un sesi projeye öyle bir karakter ve renk getirmişti ki etkilenmemek elde değildi. Bu sırada ben projeyi İlkay Sencan’a gönderdim ve fikrini sordum. İlkay dinler dinlemez projeyi çok beğendiğini söyleyince, projeyi tamamlayıp İlkay’a gönderdik. İlkay’ın plak şirketinden çıkartmak için kendisi de sağolsun sound, mix & mastering konusunda bize özel ilgili davrandı ve Venom en son haline o şekilde gelmiş oldu. Tanıtım aşamasına gelince; Venom filmi 2 ay sonra tüm dünyada çıkacaktı ve bizim elimizde Venom’lu bir parça vardı bu bizim tanıtım anlamında çalışabilmemiz içinde iyi bir zaman oldu. Reklam kampanyaları oluşturduk ve tanıtımlara başladık. Geri dönüşler gerçekten inanılmazdı. Sosyal medyadan mesaj yağmuruna tutulduk ve şu an We Are Venom şarkımız 1 sene içerisinde Spotif'yda 1.8 milyon dinlenmeye, Youtube genelde ise 12 Milyon dinlenmeye ulaştı. Rusya Shazam Top 200’de 2 ay boyunca kaldı ve Spotify Türkiye Viral top 50 de 4 numaraya kadar yükseldi. Şarkımız şuan tüm araba, tuning, yarış vb videoların hemen hemen hepsinde kullanılıyor. Resmen araba, tuning ve yarış ile özdeşleşti tüm bunlar bizi çok mutlu eden şeyler oldu. Bu sebeple We Are Venom bizim için en önemli projemiz olarak hayatımızda yerini aldı.





Jingle Bells fikri nasıl doğdu? Şarkı seçim aşaması, süreç ve sonrasındaki gelişmeleri anlatabilir misiniz?

Jingle Bells projesine aslında We are Venom’dan hemen sonra başlamıştık ancak internetten bulduğumuz ücretsiz ve profesyonel olmayan bir vokalle bu projeyi devam ettiriyorduk ve Christmas’a daha yaklaşık 1 sene vardı. O sebeple çalışacak zamanımız da vardı. Projeye ara ara devam ederken bu arada vokal de arıyorduk. Sonunda İsveç’ten bir vokal ile anlaşıp vokali okuttuk. Ancak okunan vokal şu andaki Jingle Bells parçamızdaki ses karakteriyle alakasızdı. Bundan dolayı bir sene boyunca boyunca o sesi Venom sesine benzetmeye çalışmak için uğraştık ve sonunda sonuca ulaştık. Parçayı çıkartmak ile ilgili de problemlerimiz vardı sonuçta Jingle Bells dünya çapında en bilinen parçalardan biriydi ve bizim bununla ilgili elimizde herhangi bir izin yoktu. Parça bittikten sonra yurt dışı distrübütörlerle mailleşmeye başladık ve izinlerimizi aldık, parçayı yayınladık.

Parça ilk çıktığı hafta iTunes Türkiye Top 200’de 10 numaraya kadar yükseldi. Dinleyicilerden de yine olumlu geri dönüşler aldık.

Bu dönem neler yapıyorsunuz?

Çalışmalarımız hem birlikte hem de solo şeklinde devam ediyor.Birlikte hazırlayıp şuan tamamlanmış ve çıkmayı bekleyen iki projemiz daha var hatta birisi bir filmin sountrackinin yeniden düzenlenmesi şeklinde olarak çıkacak. Bu sebeple çok heyecanlıyız, umarız yine dünya çapında ses getirecek çalışmalara imza atacağız.