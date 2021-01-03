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03.01.2021 - 07:00 |

Wham!’in Noel şarkısı 36 yıl sonra rekor kırdı

İngiliz ünlü şarkıcı George Michael’ın grubu Wham!’in ikonik şarkısı ‘Last Christmas’ yayınlandıktan 36 yıl sonra İngiltere’de top 10 listelerinde bir numaraya ulaşarak rekor kırdı.

Wham!’in Noel şarkısı 36 yıl sonra rekor kırdı

Şarkı geçen hafta 9.2 milyon kez dinlendi. Band Aid’in yardım konserleri için 1984’te kaydedilen şarkı bir yıl sonra Top Ten’de liste başı olmuştu. Dijital platformlarda geçen hafta 9.2 milyon kez dinleme rakamına ulaşan şarkı, en son 2007 yılında İngiltere Top 40’ta 14’üncü sıraya yükseldi. “Last Christmas” şarkısına benzer bir şekilde Tony Christie’nin de “Is This The Way to” şarkısı yayınlandığı 1971 tarihinden 33 yıl sonra listelerde ilk sıraya yükselmişti. Ancak Wham!’in şarkısı, Christie’nin şarkısının rekoronu kırdı. l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

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