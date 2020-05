Winehouse’un ayakkabısı açık artırmada

The Guardian’da yer alan habere göre Bob Marley’in şarkısından esinlenerek “The One Love COVID-19 Relief Action” ismi verilen müzayedede, aralarında Amy Winehouse’un kişisel dolabından bir çift stiletto ve U2 grubunun solisti Bono’nun el yazısıyla kaleme aldığı “Where the Streets Have No Name” şarkısının sözlerinin de yer aldığı pek çok müzisyene ait obje satışa sunuldu. Açık artırmadan elde edilecek gelir ise İngiltere’deki NHS Charitie’s Together ve Feeding America’ya bağışlanacak. Müzayede, 21 Mayıs tarihinde oyuncu ve müzisyen Billy Porter’ın sunumuyla Island Record’un Youtube hesabından canlı olarak gerçekleşecek.