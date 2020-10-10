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10.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Wonder Woman 1984’ sadece beyazperdede

Aralarında “Dune” ve “No Time to Die”ın da bulunduğu pek çok filmin gelecek yıla ertelenmesinin ardından sinemaseverler aralık ayında gösterime girecek “Wonder Woman 1984”ün akıbetini merak etmeye başladı.

‘Wonder Woman 1984’ sadece beyazperdede

The Playlist’te yer alan bir habere “Wonder Woman 1984”ün de diğer yüksek bütçeli yapımlar gibi gelecek seneye erteleneceği iddia edildi. Filmin yönetmeni Patty Jenkins ise ertelemeye ilişkin bir açıklama yapmazken filmin kesinlikle online olarak gösterime girmeyeceğinin altını çizdi.

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