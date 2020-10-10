‘Wonder Woman 1984’ sadece beyazperdede

The Playlist’te yer alan bir habere “Wonder Woman 1984”ün de diğer yüksek bütçeli yapımlar gibi gelecek seneye erteleneceği iddia edildi. Filmin yönetmeni Patty Jenkins ise ertelemeye ilişkin bir açıklama yapmazken filmin kesinlikle online olarak gösterime girmeyeceğinin altını çizdi.