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26.05.2020 - 16:15 |

“World Akustik” Yüzyüzeyken Konuşuruz ile devam ediyor

Yapı Kredi bomontiada, World Akustik Konserlerine alternatif müzik dünyasının sevilen gruplarından “Yüzyüzeyken Konuşuruz” ile devam ediyor.

“World Akustik” Yüzyüzeyken Konuşuruz ile devam ediyor

Yapı Kredi bomontiada, World Akustik Konserlerine alternatif müzik dünyasının sevilen gruplarından “Yüzyüzeyken Konuşuruz” ile devam ediyor.     

2011 yılında kurulan grup, son albümü “Akustik Travma” ile dinleyiciyle buluştuktan sonra, "Boş Gemiler” ve “Ölsem Yeridir" isimli single'ları yayınlandı. New York'ta analog olarak kaydedilen "Kazılı Kuyum" isimli teklisini ise 2020 Ocak ayında müzik severlerin beğenisine sundu.       

“Yüzyüzeyken Konuşuruz”, Yapı Kredi World sponsorluğunda 28 Mayıs Perşembe günü saat 21.00’de Yapı Kredi bomontiada Instagram hesabından canlı olarak izlenebilir.

  

Tarih:   28 Mayıs 2020, Perşembe

Saat:    21:00

Adres:  IG @yapikredibomontiada

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