Yahudi Kültürü Avrupa Günü bu yıl çevrimiçi

Sinagoglar ziyarete açılıyor

Ziyaretçilere dopdolu bir program sunan etkinliğin özel bölümüne ise sınırlı sayıda davetli katılım sağlayabilecek. 25 Ekim’de Saat 10.00'da başlayacak “Galata'da Yahudi İzleri ve Geçmişi Turu" ile İstanbul’da bulunan 4 sinagog (Avusturya Aşkenaz Sinagogu, İtalyan Sinagogu, Aşkenaz Terziler Sinagogu ve Neve Şalom Sinagogu) ile Schneider Temple Sanat Merkezi kapılarını ziyarete açarak kültür turlarıyla ilgilenenlere çok özel bir gün geçirme fırsatı sunacak. Müzenin sayfasından gerçekleştirilecek katılımın kaydı, 30 kişi ile sınırlı olacak.

Kamondo Ailesi'nin mirasının izinde

Aynı gün saat 16.00 da, İstanbul’da ilk kez, yepyeni bir yürüyüş rotasında, İstanbul'un kimliği ile bütünleşen, Kamondo ailesinin izinde, Mois Gabay rehberliğinde bir buçuk saat sürecek ve müzedeki sunumla başlayacak olan “Kamondoların İstanbul’a Katkıları Turu“ yapılacak. Tur kapsamında Kamondo Han, Kamandoların Felek Sokaktaki rezidansları, Kamondo Merdivenleri’ de gezilebilecek.



Türkiye'deki Yahudi kültürüne dair her şey burada

Müzenin sitesinde yer alacak etkinliklerden biri de Yahudi Kültürü Avrupa Günü kapsamında Sefarad Yahudi kültüründe ayrı bir yer tutan çocuk şarkılarını, Türkiye Sefarad Yahudi toplumunun haklı gururu Estreyikas d'Estambol çocuk korosunun seslendireceği konser. Grubun kurucusu ve şefi İzzet Bana'nın müthiş çalışmaları neticesinde 12 şarkıdan oluşan yeni müzik albümü "Kantikas i dichas Infantiles Sefaradis"in şarkılarının da yer aldığı konser dinleyicilerin kulaklarının pasını silecek.

Program kapsamında Türk-Sefarad müziğinin en otantik temsilcisi Karen Gerson Şarhon’dan hikayeleriyle birlikte geleneksel Judeo-Espanyol şarkılardan oluşan bir müzik şöleni, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Cemaat Vakıfları Temsilciliği görevinin yanısıra öykü yazarı Moris Levi’den ‘Yahudi Olma Geleneği’ sohbeti, müzik terapisti Renan Koen’in, Holokost kamplarında ‘‘Pozitif Direnç’’ gösteren cesur bestecilerin müziklerini araştırma serüveni, kamplara ziyarete götürdüğü gençlerle yapılan söyleşiler; onların yarattığı sanat ürünlerinin ilham verici hikayesi de online olarak izlenebilecek.

Her yıl en ilgi çeken bölümlerden biri olan ‘Bir Yahudi ile Yüz Yüze’’de Dinler Tarihi ve Karşılaştırmalı Dinler Tarihi konularında uzman Yusuf Altıntaş ile Yahudi kültürü üzerine bilinmek istenenler; inançlar, pratikler, gelenekler, söylenceler, doğrular, yanlışlar ve doğru bilinen yanlışlar masaya yatırılacak.

Sefarad Mutfağı

Şef Yako Taragano liderliğinde, Türk Musikisi usul ve makamlarında ve Türk Müziğinin otantik sazları eşliğinde Sefarad Yahudilerinin sinagog ilahileri, Türk Sefarad Mutfağı belgeseliyle bir kültürün mutfağına seçkin bir bakış, 15. yüzyılda İspanya’dan göç eden Yahudilerin konuştuğu, bugüne kadar yaşamış olan Judeo- Espanyol dilinin, deyimlerle fıkralarla yaşayan hikayesi ve bir klasik olan ‘Bir Yahudi Düğünü’ de meraklısı için yepyeni keşifler sunacak.

Ödüllü fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar’ın yıllar içinde, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden derlediği, Türk Yahudilerinin gelenek ve göreneklerini yansıtan fotoğraflarından oluşan sergisi, hem online hem de fiziki olarak ziyarete açıkken; Enver Arcak’ın yönettiği “Hermana: Ankara Yahudilerinin Anlatılmamış Tarihi” adlı ödüllü belgesel de bir hafta boyunca ücretsiz olarak izlenebilecek.

Yahudi Kültürü Avrupa Günü 2020 online etkinlikleri 25 Ekim’den itibaren bir yıl boyunca ziyarete açık olacak.