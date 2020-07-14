Yarasa pelerinini Leslie giyinecek

Variety’de yer alan habere göre Avustralyalı oyuncu Ruby Rose’un 2’inci sezon öncesi diziden ayrılmasının ardından yerine Amerikalı oyuncu Javicia Leslie geldi. Leslie, “Batwoman’ın televizyonda ikonik rolünü oynayan ilk siyah oyuncu olmaktan ve kuir bir kadın olarak, LGBTQ+ topluluğu için öncü niteliğinde olan bu çığır açan diziye katılmaktan onur duyuyorum” dedi. Yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı diziden ayrılan Ruby Rose, önceki gün Instagram hesabı üzerinden Javicia Leslie’nin fotoğrafını paylaşarak “Bu harika! Batwoman’ı siyah bir kadının oynamasından çok memnunum. Javicia Leslie’yi, yarasa pelerinini devraldığı için tebrik etmek istiyorum” notunu düştü.