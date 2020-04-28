Yardım meleği Olivia Colman

Projede Made in Hackney adlı lokantayla iş birliği yapılarak savunmasız insanlar için günde 500 öğün yemek hazırlanıyor. Ardından da bu yemekler minibüslerle ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılıyor. The Independent’ın sahibi Evgeny Lebedev’in önceki gün projeyi anlattığı yazısında yemek dağıtımcıları arasında oyuncu Olivia Colman’ın da eldivenlerini ve maskesini takarak yer aldığını belirtti. Lebedev, yazısında insanların bu projeye yardım etmesi konusunda çağrıda bulundu.