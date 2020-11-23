Yaren Özhuy'dan türler arası bir tekli "Geç"

Lokal alternatif müzik sahnesine yeni bir soluk getirmeyi amaçlayarak söz ve müziğin tüm öğelerini kendisi oluşturan Yaren Özhuy, çoklu vokal düzenlemeleri ve synth seçimleriyle dikkat çekiyor. Sadece “his” üzerine çıktığı bu yolculukta, tarzını belirli bir müzik türü ile sınırlandırmayan Yaren; sound’unu deneyimleriyle kolektif bir şekilde canlı tutmayı hedefliyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi bölümü son sınıf öğrencisi olan Yaren, üniversite hayatının ilk yıllarında aktif bir şekilde kültür sanat sektöründe çalışmaya başladı. 2019 yılında Güney Kore'de çeşitli şov ve müzikallerde sahne amirliği yaptıktan sonra Türkiye'ye geri dönerek Mine Özgüle’nin Gerin Bedenim adlı teklisinin prodüktörlüğünü üstlendi. Şu an kendini tekrar eden ama bir o kadar da tekdüzelikten uzak “sınırsız” şarkılar üretmek için çalışmalarına devam ediyor.