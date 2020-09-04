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04.09.2020 - 17:30 |

Yarım Kalan Aşklar'dan yeni tanıtım

BluTV özel yapımı ‘Yarım Kalan Aşklar’ın 10 Eylül’de başlamasına sayılı günler kala diziden yeni tanıtım yayınlandı. TIMS&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği ‘Yarım Kalan Aşklar’ın yeni tanıtımında Kadir (Burak Deniz) ve Elif’in (Dilan Çiçek Deniz) duygusal sahneleri dikkat çekti!

Yarım Kalan Aşklar'dan yeni tanıtım

10 Eylül’de seyirciyle buluşacak olan BluTV’nin özel yapımı ‘Yarım Kalan Aşklar’ için geri sayım devam ediyor. İzleyici karşısına çıkmasına sayılı günler kala diziden iddialı bir tanıtım daha yayınlandı. Burak Deniz’i ‘Kadir’ olarak, Dilan Çiçek Deniz’i ise ‘Elif’ olarak izleyeceğimiz dizinin tanıtımında ‘Kadir’ ve ‘Elif’ arasındaki aşılamayan engeller ve söylenemeyen sözlerden kaynaklanan imkansız bir aşkın sinyalleri veriliyor. Duygusal ve iddialı sahneleri, trajikomik hikayesiyle ‘Yarım Kalan Aşklar’ aksiyondan aşka, gizemden komediye kadar birçok farklı duyguyu izleyiciye aynı anda tattıracak.

 

Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz başta olmak üzere Cem DavranEzel AkayEsra RuşanNazlı BulumCihat Süvarioğlu ve Gizem Ünsal’ı buluşturan geniş kadrosu ve Ethem ÖzışıkHakan Bonomo ve Ercan Uğur’un kalemlerinin birleştiği ilginç hikayesiyle, usta yönetmen Umur Turagay’ın yönettiği ‘Yarım Kalan Aşklar’ 10 Eylül’de sadece BluTV’de.

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