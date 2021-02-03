"Yaşadığım En Güzel Dün" raflarda yerini aldı

Zemra ile sokaktaki insandan holding patronuna, aile içi çekişmelerden dostluklara, aşkın türlü hâllerinden evliliğe kadar gözlemleriyle okuyucularda derin izler bırakan Nuran Taşhan, edebiyatımızın "yırtık" sayfasına bu kez öykülerini nakşediyor.

Yaşadığım En Güzel Dün'de yer alan öykülerde, insanın az önce doğmuşçasına, henüz kirlenmemiş hâliyle feleğin çemberinden geçmiş hâlini bir arada sunan başarılı yazar, okuyuculara en mutsuz günlerinin en mutlu günlerinden doğduğunu inatla hatırlatmayı sürdürüyor.

Hikâyelerinde insanın zaaflarına anlayışlı ve o zaafları örtme çabasına acımasızca yaklaşan Nuran Taşhan, oluşturduğu dilde karakterlerini yargılamıyor, okuyucuya onların sırları fısıldayıp kenara çekiliyor.

Okuyucular karşısında hayatı silkelemeye devam eden Nuran Taşhan, bir yanıyla alaycı ve bir yanıyla mizah dolu bir eser ile karşımıza çıkıyor.

İkinci kitabı Yaşadığım En Güzel Dün ile ilgili düşüncelerini paylaşan başarılı yazar, şu ifadelere yer veriyor; ‘’Nereden satın aldığımızı bilmediğimiz ama özgürce yaşama hakkımızı ısrarla ve inatla kısıtlayan tüm inançlarımızı bir kenara bırakıp hayatımızı işe yarayan yeni alışkanlıklarla değiştirilebilinceye kadar yazmak benim tek şifam. Sartre’ın dediği gibi “Başkaları cehennemdir, bir süredir ben kendi cennetimi inşa etmekle ilgileniyorum.’’ Öykülerimde yer alan karakterler için de aynısını dilerim.’’

Nuran Taşhan’ın yepyeni kitabı Yaşadığım En Güzel Dün Edebiyatist Yayınevi etiketiyle raflarda yerini aldı.