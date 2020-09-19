YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÃ¼reÃ§ doÄŸanÄ±n da bizim de kendimizi bulma sÃ¼recimiz

Ä°hsan Dindar - milliyet.com.tr

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Ã–ncelikle pandemi sÃ¼recindede gÃ¼nleriniz nasÄ±l geÃ§iyor? HiÃ§bir ÅŸeyin eskisi gibi olmadÄ±ÄŸÄ± bir devir yaÅŸÄ±yoruz. Kendinizi nasÄ±l hissediyorsunuz?

AslÄ±na bakarsanÄ±z ben evcimen bir insanÄ±m. Ailemle saÄŸlÄ±klÄ± ve gÃ¼vende olduÄŸumuz sÃ¼rece ben her zaman memnunum hayatÄ±mdan. Bir de mÃ¼ziÄŸimi yapabiliyorsam, paylaÅŸabiliyorsam demeyin keyfime. Pademinin yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ± kÄ±sÄ±tlamasÄ± ve Ã¼zÃ¼cÃ¼ kayÄ±plarÄ±n olmasÄ± herkes gibi beni de etkiliyor. DiÄŸer yandan pandemi sÃ¼recini olabildiÄŸince Ã¼reterek geÃ§irmeye devam ediyorum. Onlarca online konserler vererek mÃ¼zikseverlere bu zorlu durumda hayata birlikte kenetlenme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±k. SanatÄ±mÄ±z bizim en deÄŸerli aracÄ±mÄ±z. Bunu da saÄŸlamaya Ã§abalÄ±yorum. KalabalÄ±k alanlardan uzak durarak hayattan kopmamaya ve Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n yaÅŸama dahil olmalarÄ±na elimizden geldiÄŸince destek olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz.

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Mavi'yi tam da doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼zde yayÄ±mladÄ±nÄ±z. Mavi, bir babanÄ±n Ã§ocuÄŸuna karÅŸÄ± hissettiklerinin bir yansÄ±masÄ± mÄ±? KÄ±zÄ±nÄ±z Nil Rona da ÅŸarkÄ±da size eÅŸlik ediyor.

Mavi tam anlamÄ±yla iki kÄ±z kardeÅŸin birbirlerine olan sevgi ve baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±yor. Ben ablamla bir arada iÃ§ iÃ§e bÃ¼yÃ¼dÃ¼m. Bir kardeÅŸin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hayata neler kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilirim ve bu paha biÃ§ilmez bir zenginlik. Maviâ€™de ise Nil Ronaâ€™nÄ±n kÄ±z kardeÅŸi Leylaâ€™adaya olan sevgisini dinliyoruz. Nil Ronaâ€™nÄ±n aÄŸzÄ±ndan Leyla Adaâ€™ya dÃ¶kÃ¼len sÃ¶zler. Ä°ki kÄ±zÄ±m da hem kardeÅŸ hem arkadaÅŸlar birbirlerine o gÃ¼zelliÄŸi aktarmaya vesile oldum diyebiliriz.

Nil Rona evde mÃ¼zik Ã§alÄ±nca kendi kendine sÃ¶zler yaratan, melodilere uygun eÅŸlik eden Ã§ok yaratÄ±cÄ± bir Ã§ocuk. Bu kadar keyifli bir Ã§alÄ±ÅŸmada, iÃ§eriÄŸi ile bÃ¼tÃ¼nleÅŸebilecek tek kiÅŸi kÄ±zÄ±mdÄ±. 5 yaÅŸÄ±nda ilk stÃ¼dyo deneyimiyle hem biz eÄŸlendik hem o eÄŸlendi. SonuÃ§ta ise son derece keyifli bir Ã§alÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.









GÃ¶khan TÃ¼rkmen'in mÃ¼zikal yolculuÄŸunu ben kiÅŸisel olarak durdurak bilmeyen bir yolculuk olarak nitelendirenlerdenim. Åžimdi bu yolculuk Mavi ile bence baÅŸka bir boyuta ulaÅŸmÄ±ÅŸ durumda. Daha rock, daha ballad... Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸe katÄ±lÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z?

AslÄ±nda parÃ§alarÄ±mda aÅŸina olduÄŸumuz bir sound. Soft ve klasik rock tÄ±nÄ±larÄ±nÄ±n hakim olan ÅŸarkÄ±larÄ±m var. DiÄŸer yandan Maviâ€™yi farklÄ± yapan iÃ§eriÄŸinde baba-kÄ±z-kardeÅŸ-aile temasÄ±nÄ±n yoÄŸunluÄŸu. AynÄ± zamanda iki kardeÅŸ arasÄ±nda sevgi ve baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± gitar aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± rock soundu ile naif bir romantizmle birleÅŸtirmiÅŸ olmamÄ±z.

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Klibe de bi parantez aÃ§alÄ±m. ÅžarkÄ±da kÄ±zlarÄ±nÄ±z da size eÅŸlik ediyor. Klip yanÄ±lmÄ±yorsam bir Ã§Ä±nar aÄŸacÄ±nÄ±n altÄ±nda geÃ§iyor. Ã‡Ä±nar aÄŸacÄ± baba figÃ¼rÃ¼ ile Ã¶zdeÅŸleÅŸtirilir Ã§oÄŸu zaman. Klibin de hikayesini sizden Ã¶ÄŸrenebilir miyiz?

Sevgili Bora Ã‡ifterlerâ€™in yÃ¶netmenliÄŸinde Ã§ektiÄŸimiz klipte dilediÄŸimiz mesajÄ± vermiÅŸiz, ne mutlu bize. Evet, aÄŸaÃ§ doÄŸaya kÃ¶klenir yaÅŸama kaynaktÄ±r. Nefes almamÄ±zÄ±n zenginliÄŸini, doÄŸanÄ±n bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÄŸaÃ§larla hissederiz. GÃ¶lgesiyle korur, kollar, gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r. KÄ±zlarÄ±m ve ben de hem o aÄŸacÄ±n gÃ¶lgesinde hayat buluyor, hem de bir babanÄ±n evlatlarÄ±na gÃ¶lge, dayanak, gÃ¼Ã§ olduÄŸunu aktarÄ±yor. Ã‡ocuklarÄ±nÄ±z sizin gÃ¶lgenizde gÃ¼venle bÃ¼yÃ¼yor. TÄ±pkÄ± bir aÄŸaÃ§ gibi.

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Mavi'den Ã¶nce de bunun sinyallerini "AÅŸk" ile almÄ±ÅŸtÄ±k ama yine sormak istiyorum. Bundan sonraki sÃ¼reÃ§te yayÄ±nlayacaÄŸÄ±nÄ±z ÅŸarkÄ±larÄ±n soundu Mavi'ye yakÄ±n mÄ± olacak?

Duygusal olarak evet; ama sound olarak biraz daha yumuÅŸak bir sound diyebiliriz.. Genel olarak albÃ¼m daha Akustik bir Rock albÃ¼mÃ¼ tadÄ±nda ve tarzÄ±nda...

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2019â€™da 11. YÄ±lÄ±nda Abbey Road Studios ile iÅŸbirliÄŸinde ilk plaÄŸÄ±nÄ± yayÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±n. Åžimdi ise yine 2019â€™un son aylarÄ±nda baÅŸlayan ve bu yÄ±lÄ±n sonuna dek sÃ¼ren yeni bir albÃ¼m yolculuÄŸun var. Abbey Road Studios hikayesini ve yeni albÃ¼mle ilgili bilgi verebilir misin? Ne zaman kavuÅŸacaÄŸÄ±z?

Uzun yÄ±llardÄ±r plak Ã§Ä±karmayÄ± arzu ediyordum. Abbey Road Studios benim iÃ§in ayrÄ± bir deÄŸere ayrÄ± bir Ã¶neme sahip. Plak ve Ben ÅŸirketinin sahibi Nejat bey ile bir vesile ile tanÄ±ÅŸmamÄ±zÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼zel bir iÅŸbirliÄŸine baÅŸladÄ±k geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l. Ä°lk plaÄŸÄ±mÄ±zÄ± Ã§Ä±kardÄ±k, arÅŸiv niteliÄŸinde en sevilen parÃ§alarÄ±mÄ± derledik.

Åžimdi ise 1 yÄ±ldÄ±r Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yeni albÃ¼mÃ¼ KasÄ±m ayÄ±na hazÄ±rladÄ±k. DÃ¶rt yeni ÅŸarkÄ±yla birlikte 10 parÃ§alÄ±k bir albÃ¼mÃ¼ mÃ¼zikseverlere hem dijital platformlardan hem de yine Abbey Road Studios iÅŸ birliÄŸi ile plak formatÄ±nda sunacaÄŸÄ±z. Ä°Ã§imize sinen, onlarca mÃ¼zisyenin ve ekibimin emeÄŸiyle Ã§ok gÃ¼zel bir Ã§alÄ±ÅŸma oldu. Az kaldÄ±, KasÄ±mâ€™da birlikteyiz.

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Can sÄ±kÄ±cÄ± ve Ã¼zÃ¼cÃ¼ konu konserler. Bir mÃ¼ddet aÃ§Ä±khava konserleri gerÃ§ekleÅŸtirildi ama artan vakalarla birlikte yeniden yasaklar baÅŸladÄ±. Bu sÃ¼reÃ§te neler yapmayÄ± planlÄ±yorsunuz?

SalgÄ±n, veba misali tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± sardÄ±. Her sektÃ¶rÃ¼ olduÄŸu gibi sanat, mÃ¼zik sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ de maalesef vurdu. Dilerdim yasaklarda daha Ã§ok tutarlÄ±lÄ±k olsaydÄ±, dilerdim sanatÃ§Ä±lar da Ã¶nÃ¼nÃ¼ gÃ¶rebilseydi. OlamÄ±yor ise bizim yapabileceÄŸimiz tek ÅŸey, eldeki imkanlarla sanatÄ±n aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± konuÅŸturmak. Pandemi sÃ¼recinin baÅŸÄ±ndan beri nasÄ±l Ã¼retiyorsak, ÅŸimdi de Ã¼retmeye ve paylaÅŸmaya devam edeceÄŸiz.

Bir ruhumuz var beslenecek, bunu da sanatla yapmak ve bize iyi geleni insanlarla paylaÅŸarak onlarÄ± da iyi etmek. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki aylar neler verecek hep birlikte gÃ¶receÄŸiz.

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BazÄ± mÃ¼zisyenler online konser kavramÄ±na toptan karÅŸÄ±. Siz bu konuda ne dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz?

ZamanÄ± artÄ±k yakalamak gÃ¼Ã§. Ne kadar durma noktasÄ±na gelmiÅŸ gibi olsa da aslÄ±nda Ã§ok hÄ±zlÄ± akÄ±yor. Bu sÃ¼reÃ§te hem yaÅŸama ayak uydurmalÄ±sÄ±nÄ±z hem insanlÄ±ÄŸa ulaÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. Mart ayÄ±ndan beri nasÄ±l online konserler vererek 350 binden fazla insanla birlikte saatlerce ÅŸarkÄ±lar sÃ¶ylediysek. Gecelere konuk olduysak, ÅŸarkÄ±lar Ã§Ä±kardÄ±ysak, biz yine Ã¼retmeye devam edeceÄŸiz. Bu sÃ¼reÃ§te yine online konserler yaparÄ±z diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bizim de sevenlerimizle bÃ¶yle de olsa buluÅŸmamÄ±z lazÄ±m. Bunu dediÄŸim gibi zaman gÃ¶sterecek.

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Son olarak geleceÄŸe dair iyimser misiniz?

Ä°nsanÄ±n bir umudu vardÄ±r tutunduÄŸu, bir de hayalleri. Tabii ki her ÅŸeyin dÃ¼zene gireceÄŸine, yeni normal ya da eski normal fark etmez ancak dÃ¼zenli bir akÄ±ÅŸa gireceÄŸimize inanÄ±yorum. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÃ¼reÃ§ dÃ¼nyanÄ±n da doÄŸanÄ±n da bizim de kendimizi bulma sÃ¼recimiz. Ã–nemli olan hedeflerimizden, arzularÄ±mÄ±zdan, sevgimizden ve merhametimizden vazgeÃ§mememiz. Dilerim canÄ±mÄ±zÄ± acÄ±tan kayÄ±plar bir an Ã¶nce son bulur ve biz yaslarÄ±mÄ±zÄ±n ardÄ±ndan yine yolumuzda saÄŸlÄ±kla yÃ¼rÃ¼meye devam edebiliriz.

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ihsan.dindar@milliyet.com.tr