Yasmin Hamdan'dan sürpriz çalışma

Gizemli, münzevi Ortadoğulu yapımcı George Bshoum, Hamdan’ın ilham verici “Iza” parçasına yaptığı remix ile heyecan verici bir sanatsal çalışmaya imza atıyor.

Jim Jarmusch’un “Only Lovers Left Alive” filminde seslendirdiği “Hal” ile tüm dünyanın dikkatini çeken Lübnanlı şarkıcı ve söz yazarı, seçkin sanatçı ve prodüktörlerle yaptığı muazzam işbirliklerini sürdürüyor.

Sanatçı, yönetmen eşi Elia Suleiman'ın 72. Cannes Film Festivali'nden iki ödülle dönen filmi “It Must Be Heaven”ın (Burası Cennet Olmalı) müzik süpervizörlüğünü üstlenmişti.

Ortadoğu'nun ilk indie-elektronik grubu Soapkills'in kurucusu da olan Yasmine Hamdan, yeni albüm hazırlıklarına son sürat devam ediyor.