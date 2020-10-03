Yayıncılık konferansı çevrimiçi düzenlenecek

7 Kasım’da 10’uncusu düzenlenecek konferansa aralarında Oya Baydar, Gündüz Vassaf, Kenan Kocatürk ve Turhan Günay’ında bulunduğu pek çok yazar, editör, çevirmen, yayınevi profesyonelleri, dağıtımcı ve kitapçılar katılacak. Açılış konuşmasını Oya Baydar’ın yapacağı etkinlikte kitap sektörünün güncel başlıkları değerlendirilecek. Konferansın kapanış konuşmasını ise oyuncu Altan Erkekli yapacak. Zeynep Cemali Yarışması sonuçları da çevrimiçi olarak açıklanacak.



