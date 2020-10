Yeni bir ‘Tenten’ uyarlaması geliyor

Leconte’a göre “Tenten” serisinin “The Castafiore Emerald” hikâyesinden uyarlanacak. Ancak The Playlist’te yer alan habere göre Leconte’un bu filmi çekmeden önce “Maigret and the Dead Girl” isimli filminin prodüksiyonunu bitirmesi gerekiyor. Leconte, “Tenten”in haklarını tamamen almadığını belirterek film konusunda ilerleme kaydettiğini ve bundan heyecan duyduğunu da sözlerine ekledi.