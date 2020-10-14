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14.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Yeni bir ‘Tenten’ uyarlaması geliyor

Fransız gazetesi Le Figaro’da yer alan bir habere göre yönetmen Patrice Leconte, önümüzdeki günlerde bir live action “Tenten” filmi için kamera karşısına geçmeyi planlıyor.

Yeni bir ‘Tenten’ uyarlaması geliyor

Leconte’a göre “Tenten” serisinin “The Castafiore Emerald” hikâyesinden uyarlanacak. Ancak The Playlist’te yer alan habere göre Leconte’un bu filmi çekmeden önce “Maigret and the Dead Girl” isimli filminin prodüksiyonunu bitirmesi gerekiyor. Leconte, “Tenten”in haklarını tamamen almadığını belirterek film konusunda ilerleme kaydettiğini ve bundan heyecan duyduğunu da sözlerine ekledi.

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