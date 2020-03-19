19.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Yeni Dracula, Karyn Kusama’ya emanet
Sinemanın en sık başvurduğu karakterlerden Dracula’nın yeni filmini, “Kana Susadım” (Jennifer’s Body, 2009), “Davet” (The Invitation, 2015) ve “Destroyer” (2018) gibi korku ve aksiyon türündeki filmleriyle bilinen Karyn Kusama’nın yöneteceği açıklandı.
Filmin senaryosunu ise yönetmenle daha önce “Destroyer” ve “Davet”te de birlikte çalışmış olan Matt Manfredi ve Phil Hay yazıyor. Şirketin bir önceki filmi H.G Wells’in romanına çağdaş bir yorum getiren “Görünmez Adam” gibi, yeni “Dracula”yı da günümüzde geçen bir hikâyeye dönüştüreceği tahmin ediliyor.