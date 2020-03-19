Yeni Dracula, Karyn Kusama’ya emanet

Filmin senaryosunu ise yönetmenle daha önce “Destroyer” ve “Davet”te de birlikte çalışmış olan Matt Manfredi ve Phil Hay yazıyor. Şirketin bir önceki filmi H.G Wells’in romanına çağdaş bir yorum getiren “Görünmez Adam” gibi, yeni “Dracula”yı da günümüzde geçen bir hikâyeye dönüştüreceği tahmin ediliyor.