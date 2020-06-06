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06.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Yeni filmlerini Floyd’a adadı

73. Cannes Film Festiveli resmi seçkisine iki yapımla birden giren Oscar Ödüllü yönetmen Steve McQueen bu iki yapımı, ABD’de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd’a adadı.

Yeni filmlerini Floyd’a adadı

“12 Years a Slave” filmi ile daha önce En İyi Film Oscar’ı alan İngiliz yönetmen “Bunları George Floyd ve kendileri oldukları için ABD, İngiltere ya da başka bir yerde öldürülen, görünmüş ve ya görünmemiş tüm diğer siyahlara adıyorum” dedi.

Variety’ye konuşan yönetmen “Eğer sen büyük ağaç isen bizler de küçük baltayız. Siyahların hayatı değerlidir” mesajını paylaştı.

McQueen’in “Mangrove” ve “Lovers Rock” adını taşıyan projeleri Cannes Film Festivali’nin resmi seçkisine alındı. İki yapımda da yönetmenin BBC için çektiği 5 bölümden oluşan “Small Axe” (Küçük Balta) antolojisine dahil.

McQueen’in 1960’lar ile 80’ler arasında geçen antolojisinin başlığı Floyd için de kullandığı bir Afrika atasözü olan “Eğer sen büyük ağaçsan bizler de küçük baltayız” ifadesinden geliyor. Bu atasözü ilk olarak Bob Marley’in bir parçasında kullanması ile popüler olmuştu.  

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