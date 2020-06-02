02.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Yeni kurtadam Ryan Gosling
“The Invisible Man” filmiyle canavar evrenini yeniden canlandıran Universal, “The Wolfman”i yeniden beyazperdeye uyarlamaya hazırlanıyor.
New York Post’ta yer alan habere göre filmin başrolünde Ryan Gosling’in yer alacak. Filmin yönetmen koltuğuna ise “Thoroughbreds” ve “Bad Education” filmleriyle tanınan Cory Finley’in oturacağı söyleniyor. Atmosferi bakımından Dan Gilroy imzalı “Nightcrawler”ı andıracak bir psikolojik gerilim filmi olması beklenen “The Wolfman”in senaryosunu ise “Orange is the New Black” dizisinin senaristlerinden Lauran Schuker Blum ve Rebecca Angelo üstlenecek. Stüdyo, filmle ilgili diğer ayrıntıları henüz paylaşmadı.
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