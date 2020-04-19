Yeni mektup arkadaşı kediler

Salgın nedeniyle kapılarını geçici bir süreliğine kapatan müze, sanatseverlerden bahçesindeki Cleo ve Perilla isimli kedilerle ‘mektup arkadaşı’ olmalarını istiyor. Müze, “Kediler sevgi bekliyor. Onlara bir mektup yazın, onlar da size yazacaklar” açıklamasını yaptı. Müzenin internet sitesine göre Cleo ve Perilla, Philbrook’un bahçesinde yaşayan ve ‘çalışan’ üç kediden ikisi. Müzeye göre bu iki kedi müzedeki haşere kontrolüne yardım ediyor ve ziyaretçiler onları seviyor. Mektup yazmak isteyenler, 26 Nisan’a kadar Cleo ve Perilla’ya mektup gönderip onlardan haber bekleyebilir.