18.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Yeni “Scarface” filminde Guadagnino imzası
Coen Kardeşler’in senaryosunu yazdığı yeni “Scarface” filmini, “I Am Love” ve “Call Me by Your Name” gibi filmlerde imzası bulunan Luca Guadagnino yönetecek.
1932 yılında Howard Hawks yönetmeliğinde çekilen “Scarface”, 1980’lerde Brian De Palma tarafından Al Pacino’nun başrolünü üstlendiği bir yeniden çevrimle de hatırlanıyor. “Scarface”in yeni versiyonu için hazırlıklarını sürdüren Universal Pictures, Luca Guadagnino ile anlaştı. Film, bir kez daha Küba’dan Miami’ye göç eden azılı suçlu Tony Montana’nın hikâyesine odaklanacak.
Yavru kedi, 8 saatte kurtarıldıBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ve oto tamircilerinin 8 saat süren çabası sonucu kurtarıldıktan sonra bu kez olay yerine gelen basın mensuplarının aracının şanzıman boşluğuna girdi. Ancak bu kez kısa sürede gizlendiği yerden çıkarılan kedi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.