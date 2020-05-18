Yeni “Scarface” filminde Guadagnino imzası

1932 yılında Howard Hawks yönetmeliğinde çekilen “Scarface”, 1980’lerde Brian De Palma tarafından Al Pacino’nun başrolünü üstlendiği bir yeniden çevrimle de hatırlanıyor. “Scarface”in yeni versiyonu için hazırlıklarını sürdüren Universal Pictures, Luca Guadagnino ile anlaştı. Film, bir kez daha Küba’dan Miami’ye göç eden azılı suçlu Tony Montana’nın hikâyesine odaklanacak.



