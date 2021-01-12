YeniPerform'da dijital gala

Ferdi Çetin’in kaleme aldığı Yeşim Özsoy’un yönettiği ve Kübra Balcan, Yaman Ceri, Meral Çetinkaya, Banu Fotocan, Ahmet Ayaz Yılmaz’ın rol aldığı Terk Edilmiş Kıyılar // Negatif Fotoğraflar, bir kadının daha önce hiç gerçekleşmemiş bir aile yemeğini hayal etmesi üzerine odaklanıyor. Oyuncularla seyirciyi bir araya getirmeden video, ses, performans ve yerleştirmenin birleşiminden bir estetik ortaya çıkaran Terk Edilmiş Kıyılar // Negatif Fotoğraflar tiyatroda seyreden ve eyleyen konumu üzerine odaklanan bir çalışma. Pandemi sırasında yaratılan oyun, hem dönemin nabzını tutuyor, hissiyatını ifade ediyor hem de böyle bir dönemde farklı bir seyir tekniği oluşturuyor.

İKSV tarafından düzenlenen 24. İstanbul Tiyatro Festivali’nde ilk kez seyirciyle buluşan Terk Edilmiş Kıyılar // Negatif Fotoğraflar, 22 Ocak Cuma akşamı saat 20.30’da YeniPerform.com'da çe vrimiçi gala yapıyor. Festivalde izleyicinin oyundan sonra Yapı Kredi bomontiada’da fiziki olarak deneyimlediği enstalasyonun 3D videosu da gala akşamı seyirciyle buluşuyor. İzleyici bu 3D enstalasyon videosu ile oyunun kaydedildiği mekanı oyuncular olmadan deneyimliyor. Görüntü ve sesler aracılığıyla daha önce oyunda izlediği imgelerin izlerine rastlıyor

*Oyun sonunda, oyuncular, yazar ve yönetmenin katılımıyla Zoom üzerinden bir söyleşi gerçekleşecek. 21.30’da başlayacak söyleşiye herkes katılabilecek.

Terk Edilmiş Kıyılar // Negatif Fotoğraflar Gala 20.30 yeniperform.com

3D Enstalasyon Videosu GalataPerform YouTube Kanalı

Söyleşi 21.30 Zoom