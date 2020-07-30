Yepyeni bir sesli kütüphane deneyimi

Türk ve dünya klasiklerinden yüzlerce eserin yer aldığı platformda aralarında Stefan Zweig, Franz Kafka, Fyodor Dostoyevski, Sabahattin Ali, Hakan Günday gibi yazarların kitapları da bulunuyor. Ayrıca aralarında Doğan Yayınevi, Can Yayınevi, İnkılap Kitapevi ve Epsilon’un da yer aldığı pek çok yayınevi de bu platformda buluşuyor. ‘dinlebi”de bireysel üyeliğin dışında grup üyeliği de mevcut. Ayrıca dinleyiciler, sevdikleri sesli kitapları başkalarına da hediye edebiliyorlar. App Store ve Google Play’den indirilebilen uygulamayı kitapseverler, ilk 14 gün boyunca ücretsiz olarak deneyimleyebilirler.