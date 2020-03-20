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20.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Yeşilay dergisinin kapağı Erbil’den

Yeşilay’ın 100’üncü yaşına özel hazırlanan Yeşilay dergisinin kapağını Devrim Erbil tasarladı.

Yeşilay dergisinin kapağı Erbil’den

Erbil’in Haliç’i resmettiği eseri bu ay okurlarla buluşuyor. Yeşilay, bu yıla özel olarak her ay derginin kapağını alanında ünlü bir isme emanet edeceğini duyurdu. Erbil; “İyi ve sağlıklı yaşamı destekleyen ve bunun içinde mücadelesini 100 yıldır sürdüren böylesine köklü bir kurumun özel sayısının kapağına imza atmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yeşilay’ın sağlıklı yaşam adına verdiği tüm çabalara desteğim sonsuzdur, elimden ne gelirse yapmaya hazır olduğumu bir kere daha söylemek isterim” dedi.

Derginin 100. yıl özel sayısında Yeşilay’ın yaklaşık bir asırlık köklü geçmişine, projelerine, hedeflerine ve 100. yıl vizyonuna dair kapsamlı bir dosya hazırlandı. Siyasetçilerden sanatçılara, sporculara, akademisyenlerden Genç Yeşilaylı’lara kadar birçok isim Yeşilay’a dair duygu ve düşüncelerini paylaştı. Derginin Devrim Erbil’in kapağını tasarladığı 1034’üncü sayısına market ve kitabevleri, yesilaymarket.com ve Turkcell Dergilik’ten ulaşılabiliyor.           

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