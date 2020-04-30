30.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Yeşilçam afişlerine yeni bir yorum
Hollanda’da doğup büyüyen grafik tasarımcı ve sanat direktörü Gökhan Yeter, klasikleşmiş Yeşilçam filmlerine özel arthouse afişler hazırlıyor.
Yeter’in “Bir Paralel Evren Sanatı” başlığıyla hazırladığı projede yönetmenliğini Şerif Gören’in üstlendiği, Kemal Sunal’ın rol aldığı “Polizei”, Atıf Yılmaz’ın yönettiği ve başrolünde Müjde Ar’ın yer aldığı “Adı Vasfiye” ve Yılmaz Güney’in “Umut”unun da arasında bulunduğu pek çok Yeşilçam filminin yeniden yorumlanan afişleri var. D’artduvar’ın internet sitesinde Yeter, “Amacımız bazen rafa kaldırılmış o anlamlı hatıraları yeniden canlandırmak bazense basit ve gözardı edilmiş nesnelerin aslından ne kadar değerli olabileceğini sizlere kanıtlamak” diyor. Yeter’in yaptığı diğer film afişlerini dartduvar.com/tr adresinden ve @dartduvar Instagram adresinden görmek mümkün.
Vatandaşların bakkallara olan borcunu ödedilerMÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun, vatandaşların 6 bakkala olan 35 bin 600 TL'lik borcunu ödedi. Yaşar Coşkun, ramazan bereketini paylaştıklarını belirterek, İnsanlığın iyiliğe her şeyden daha çok ihtiyacı olduğu bugünlerde bir nebze de olsa ihtiyaç sahiplerimize derman olmaya çalışıyoruz dedi.