Yeşilçam afişlerine yeni bir yorum

Yeter’in “Bir Paralel Evren Sanatı” başlığıyla hazırladığı projede yönetmenliğini Şerif Gören’in üstlendiği, Kemal Sunal’ın rol aldığı “Polizei”, Atıf Yılmaz’ın yönettiği ve başrolünde Müjde Ar’ın yer aldığı “Adı Vasfiye” ve Yılmaz Güney’in “Umut”unun da arasında bulunduğu pek çok Yeşilçam filminin yeniden yorumlanan afişleri var. D’artduvar’ın internet sitesinde Yeter, “Amacımız bazen rafa kaldırılmış o anlamlı hatıraları yeniden canlandırmak bazense basit ve gözardı edilmiş nesnelerin aslından ne kadar değerli olabileceğini sizlere kanıtlamak” diyor. Yeter’in yaptığı diğer film afişlerini dartduvar.com/tr adresinden ve @dartduvar Instagram adresinden görmek mümkün.