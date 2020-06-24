MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Yönetmen Schumacher hayatını kaybetti
ABONE OL
24.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Yönetmen Schumacher hayatını kaybetti

Hollywood’un başarılı yönetmenlerinden “St Elmo’s Fire”, “The Lost Boys” ve “Flatliners”ın da aralarında olduğu filmlere imza atan Joel Schumacher, önceki gün 80 yaşında hayatını kaybetti.

Yönetmen Schumacher hayatını kaybetti

1980 ve 1990’ların büyük bütçeli filmlerine imza atan Schumacher, iki “Batman” filmini (“Batman Forever” ve “Batman and Robin”) de yönetmişti. Yapılan açıklamada Schumacher’ın bir yıldır kanserle savaştığı ifade edildi. Variety, yönetmen hakkında “Moda arka planını filmlerine yansıttığını ve döneminin hissini stil sahibi filmlerine taşıdığını” belirtti. New Yorklu yönetmen kariyerine kostüm tasarımcısı olarak başladı ve aralarında Woody Allen’ın da olduğu isimlerle kostüm tasarımcısı olarak çalıştı. 1976 yılında düşük bütçeli komedi “Car Wash” ve Broadway müzikali “The Wiz”in uyarlama senatosuna imza attı. 1985 yılında üçüncü uzun metrajlı filmi “St Elmo’s Fire”, ona ün kazandırdı. Bir grup genç vampire odaklanan “The Lost Boys”, döneminin önemli filmlerinden oldu. 1990 yapımı “Flatliners” da dönemin hatırlanan yapımlarından birine dönüştü. Son dönemdeki çalışmaları arasında ise 2013 yılında “House of Cards” dizisinin üç bölümünü yönetmesi sayılabilir.

Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca tırmandıBursa'da çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı o anlar kameraya yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Avrupa’da taksici olmanın kriterleri ağır! Kent haritası hafızalarında

Avrupa’da taksici olmanın kriterleri ağır! Kent haritası hafızalarında

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Maske uyarısı yapan yolcuya saldırdı

Maske uyarısı yapan yolcuya saldırdı

‘Kimsenin elinde sihirli değnek yok’

‘Kimsenin elinde sihirli değnek yok’

Sıradaki Haber