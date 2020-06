Yönetmen Schumacher hayatını kaybetti

1980 ve 1990’ların büyük bütçeli filmlerine imza atan Schumacher, iki “Batman” filmini (“Batman Forever” ve “Batman and Robin”) de yönetmişti. Yapılan açıklamada Schumacher’ın bir yıldır kanserle savaştığı ifade edildi. Variety, yönetmen hakkında “Moda arka planını filmlerine yansıttığını ve döneminin hissini stil sahibi filmlerine taşıdığını” belirtti. New Yorklu yönetmen kariyerine kostüm tasarımcısı olarak başladı ve aralarında Woody Allen’ın da olduğu isimlerle kostüm tasarımcısı olarak çalıştı. 1976 yılında düşük bütçeli komedi “Car Wash” ve Broadway müzikali “The Wiz”in uyarlama senatosuna imza attı. 1985 yılında üçüncü uzun metrajlı filmi “St Elmo’s Fire”, ona ün kazandırdı. Bir grup genç vampire odaklanan “The Lost Boys”, döneminin önemli filmlerinden oldu. 1990 yapımı “Flatliners” da dönemin hatırlanan yapımlarından birine dönüştü. Son dönemdeki çalışmaları arasında ise 2013 yılında “House of Cards” dizisinin üç bölümünü yönetmesi sayılabilir.