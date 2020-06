‘Yüzüklerin Efendisi’nin Bilbo’suna veda

Shakespeare ve Harold Pinter’ın oyunlarındaki performanslarıyla ve “Yüzüklerin Efendisi”, “Alien”, “Ateş Arabaları” filmleriyle tanınan İngiliz oyuncu ‘sir’ unvanlı Ian Holm, önceki gün Londra’da 88 yaşında hayatını kaybetti. The New York Times’ta yer alan habere göre Holm’ün temsilcilerinden Isabelle Rings, aktörün ölümünün birkaç yıldır savaştığı parkinson hastalığıyla ilişkili olduğunu belirterek “Ailesi yanındayken huzur içinde öldü. Büyüleyici, kibar ve çok yetenekli biriydi. Onu çok özleyeceğiz” diye de ekledi.

Ian Holm, 1931 yılında Britanya’da dünyaya geldi. Çocukluğunu orada geçiren Holm, röportajlarında Essex’te geçirdiği çocukluğunu ‘oldukça pastoral bir süreç’

olarak tanımlayacaktı.

Tiyatrodan geldi

The Guardian’da yer alan habere göre erken yaşta oyunculuğa âşık olan Holm, 1960 yılında Stratford’daki The Shakespeare Memorial Theatre’a gitti ve 1961’de kurulan The Royal Shakespeare Company’e katıldı. Aktör, 1965’de oyun yazarı Peter Hall ve John Barton’un bir araya getirdiği “Wars of the Roses” döngüsünün bir parçası olan “Henry V” oyunundaki performansıyla Evening Standard Theatre Awards’da en iyi aktör ödülü aldı. Bu ödül onu The Royal Shakespeare Company’de ön plana çıkaran etkenlerden biri oldu. Ayrıca oyun yazarı Harold Pinter’ın 1965’te sahnelenen “The Homecoming” oyununda hayat verdiği Lenny karakteriyle 1967 senesinde Tony Ödülü’nü kazandı. Aktör, dönemin pek çok tiyatro eleştirmeninden de övgüler alıyordu.

1976’da Holm “The Iceman Cometh” performansı sırasında ‘bir tür arıza’ olarak nitelendirdiği bir sahne korkusu geçirdi. Bu olaydan sonra tiyatro sahnesine veda eden Holm, “Alien”, “The Fifth Element” ve “Frankenstein” gibi filmlerde oynayarak oyunculuk başarınısı beyazperdede sürdürmeye devam etti 1982 yılında “Ateş Arabaları”nda atletizm antrenörü Sam Mussabini rolüyle BAFTA’da En İyi Yardımcı Erkek Yardımcı Ödülü’nü kazandı ve yine bu filmdeki rolüyle Oscar’a aday olarak gösterildi. Holm, son olarak “Yüzüklerin Efendisi” ve “Hobbit” serilerinde canlandırdığı Bilbo Baggins karakteriyle serinin pek çok hayranının sevgisini kazandı.

Orlando Bloom: O benim için hep bir devdi

“Yüzüklerin Efendisi” serisinde Frodo Baggins’e hayat veren Elijah Wood, Holm’ün ölümü üzerine önceki gün Twitter üzerinden “Eşsiz, mükemmel ve canlı Sir Ian Holm’ün hayatını kaybettiğini duymak çok üzücü. Elveda amca” dedi. Filmde Legolas karakterini canlandıran Orlando Bloom ise Instagram hikayesinden Holm’ün fotoğrafını paylaşarak “Bugün bir efsaneyi kaybettik. O, ‘Yüzüklerin Efendisi’ filminde en küçük karakterlerden birini oynadı ama o her zaman benim için bir devdi” notunu düştü.