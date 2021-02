‘Yüzünde Bir Yer’ kitap çevirisine ödül

“Every Fire You Tend” adıyla Tilted Axis Press tarafından yayımlanan roman 2019 yılında da İngiliz Pen Ödülü’nün sahibi olmuştu. Ödül jürisi başkanı Max Porter yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



“Bu kitabı okumaktan gerçekten onur duydum. Bu kitaptaki çeviri bir romanda aradığım her şeyin cisimleşmiş hali. Çevirmen ve yayıncının şaşmaz sadakatiyle aktarılmış bir vasiyetname, bir mesaj, unutulmuş olanı gösteren bir işaret, bir yâd ediş, canlı ve soluk alan bir dilsel ve politik kararlar kümesi. Bu kitaptaki, kitabın niyetindeki insancıllık ve bu niyetin İngilizceye aktarılmasındaki titizlik şaşırtıcı derecede etkileyici. İngiliz dili okurlarının derinden minnettar kalması gereken muazzam bir edebiyat eseriyle karşı karşıyayız.”