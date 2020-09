Zorlu PSM Ekim etkinlikleri açıklandı

CMYLMZ - DIAMOND ELITE PLATINUM PLUS // 05 – 06 – 27 – 28 EKİM // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

Dünyanın dört bir yanında 5.000’in üzerinde stand-up gösterisi gerçekleştiren Cem Yılmaz, CMYLMZ – Diamond – Elite – Platinum - Plus şovunun yeni sezon gösterileri ile Ekim ayı boyunca #mesafeliamabirlikte mottosuyla Zorlu PSM seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

KIZLAR VE OĞLANLAR // 07 – 08 EKİM // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Güzelliğin, aşkın, çocuğun, evin, paranın ve en önemlisi başarının değerini anlatan, özlemek üzerine kurulu “Kızlar ve Oğlanlar” oyununda sevilen oyuncu Bergüzar Korel tek kişilik performansı ile seyirciyi kendisine hayran bırakıyor. Dennis Kelly’nin kaleme aldığı, Hira Tekindor’un çevirisi ve İbrahim’in Çiçek’in rejisiyle Craft Tiyatro’nun adından sıkça söz ettiren oyunu “Kızlar ve Oğlanlar” 7 - 8 Ekim tarihlerinde Zorlu PSM’de seyirciyi yeniden selamlamaya hazırlanıyor.

AMADEUS // 09 – 10 – 19 – 21 EKİM // TURKCELL SAHNESİ // 20.30

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin eşsiz hikayesini anlatan oyun “AMADEUS”, başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı, güçlü oyuncu kadrosu, 14 kişilik koro ve 11 kişilik canlı orkestradan oluşan 45 kişilik dev ekibi ve usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle Ekim ayı boyunca Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM – DİRMİT // 11 EKİM PAZAR // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Latife Tekin’in aynı isimli romanından ilk olarak Yüksek Lisans bitirme projesi olarak sahneye uyarlanan ve köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin şehirle mücadelesini ailenin en küçük kızı Dirmit'in gözünden anlatan Tiyatro Hemhâl’in sevilen oyunu “Sevgili Arsız Ölüm – Dirmit” 11 Ekim Pazar akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum sahnesinde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

PENCERE // 12 – 13 EKİM // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

The Hours ile The Reader'ın senaryolarıyla iki Oscar adaylığı bulunan Britanyalı yazar David Hare'in kaleme aldığı ve Haluk Bilginer tarafından Türkçe’ye kazandırılan tiyatro oyunu “Pencere”, farklı dünya görüşleri olan bir kadın ve bir adamın ilişkilerinin bitmesinden 3 yıl sonra tekrar yan yana gelmeleri etrafında şekilleniyor. Deneyimli oyuncu Haluk Bilginer ve Esra Bezen Bilgin’in başrolleri paylaştığı “Pencere” 12 ve 13 Ekim tarihlerinde Zorlu PSM'de!

CİMRİ // 14 EKİM ÇARŞAMBA // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Onu tanıyanların "Dünyadaki insanların en az insan olanı; yeryüzündeki canlıların en katı yüreklisi, pintilerin en pintisidir. Onun sevmesinden kuru, onun okşamasından kısır bir şey olamaz. Vermek öylesine zoruna gider ki, selam bile vermez kimseye, onu bile alır; yalnız alır..." olarak betimlediği Cimri’yi izlerken belli bir zümreye bakmakla bir genelleştirmeye bakmak arasındaki pencereden birçok insanın ve ailelerin iç ve dış yapısına bakacak, garip rastlantılara tanık olacaksınız.

17. yüzyılda yaşamış Fransız komedya yazarı Moliere'in en ünlü eserlerinden “Cimri”, Tansu Biçer’in rejisi ve Serkan Keskin’in çok konuşulan “Harpagon” performansıyla 5 sezondur kapalı gişe sahnelenen oyun 14 Ekim akşamı Zorlu PSM’de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

SIR // 15 EKİM PERŞEMBE // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Sıradan bir aile yemeğinde gelişen sıra dışı olaylar, zamansız ortaya saçılan itiraflar… Yükselen tansiyonla birlikte yaşanan absürtlükler... Dram ile durum komedisini harmanlayan; aileye, aşka ve dostluğa dair içimizden keyifli bir oyun olan “SIR”; hayatları yöneten sırlar, önyargılar, egoizm, faşizm, sol - sağ çekişmesi, pragmatizm, gerçekten sevme - sevdiğini beğenmeme çelişkisi gibi insana dair değerler; zamanla kişilerin içlerinde biriktirdikleriyle ortaya çıkarsa ne olur? Özür mü dilenir? Yoksa bir şey yokmuş gibi devam mı edilir? Sorularına cevap aramaya çalışıyor.

Fransa' da ve daha bir çok ülkede büyük beğeni toplayan Cesar Ödüllü Alexandre De La Patelliere & Matthieu Delaporte' nin yazdığı "SIR"; Hilal Arslangiray Kazanbal' ın samimi uyarlaması ve Ahmet Kazanbal rejisi ile 15 Ekim Perşembe akşamı Zorlu PSM’de tiyatro severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

TOLGA ÇEVİK - TOLGSHOW // 15 EKİM PERŞEMBE // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

Bugüne kadar ‘Yönetmen’in akla sığmayan isteklerini yerine getirmeye çalışan ‘Arkadaşım’ karakteri ile milyonları güldüren Tolga Çevik, ‘Gizemli Yönetmen’ Fırat Parlak ve ‘Minik’ lakaplı müzisyen Özer Atik’in de eşlik ettiği ve artık bir klasik haline gelen doğaçlama gösterisiyle 15 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

EVLAT // 16 EKİM CUMA // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Florian Zeller’in kaleme aldığı, baba ve oğul olmaya çalışanların hikayesini anlatan “Evlat”, izleyicilere gidilen yerleri, kalınan sevgileri, görülen düşleri ve elini uzatan bir çocuğu anlatıyor. “En sevdiğin giderken güçlü kalabilir misin?” sorusu ile veda ederken bile iz bırakmaya çalışan, bencil, sert, acımasız insanların hikayesini seyirciye sunan oyunda Onur Saylak, Cem Yiğit Üzümoğlu, Sezin Akbaşoğulları, Şükran Ovalı, Esra Bağışgil ve Burakcan Doğan’ı izlemek için 16 Ekim Cuma akşamı Zorlu PSM’de yerinizi almayı unutmayın.

KRAL LEAR // 16 EKİM CUMA // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

İktidarın ve mülkiyetin paylaşımı üzerine çok katmanlı bir metin olan Kral Lear’de, sahnelerin usta ismi Haluk Bilginer, Shakespeare’in “trajedisini kendi elleriyle çizen” kahramanı Kral Lear’a bürünüyor. Shakespeare’in en sevilen klasiklerinden olan “Kral Lear” güçlü oyuncu kadrosu ve Muharrem Özcan’ın rejisi ile 16 Ekim’de Zorlu PSM’de seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

DOĞU DEMİRKOL // 17 EKİM CUMARTESİ // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Ahlat Ağacı ve Ölümlü Dünya filmlerindeki başarılı performansı ve Güldür Güldür Show’daki stand up gösterisiyle adından sıkça söz ettiren başarılı komedyen Doğu Demirkol tek kişilik gösterisiyle sahnede yerini almaya hazırlanıyor. Stand up gösterisinde kendi yaşamından ve bu topraklarda güldürü niteliği taşıyan her olaydan beslenen Doğu Demirkol, hem iddialı hem de mütevazı duruşu ile 17 Ekim Cumartesi akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izleyicisinin karşısında olmaya hazırlanıyor.

GERÇEK // 19 – 20 EKİM // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Zorlu PSM ve Talimhane Tiyatrosu ortak yapımı olarak sahnelenen ve The Guardian gazetesi tarafından “çağımızın en heyecan veren oyun yazarı” olarak nitelendirilen Fransız romancı ve oyun yazarı Florian Zeller’ın eserinden uyarlanan “Gerçek”, güldürmeye devam ediyor. Nefes kesen anlarıyla her sahnede seyircinin algısını değiştirmeyi başaran ve şaşırtan oyunun kadrosunda değerli oyuncular Kubilay Tunçer, Levent Üzümcü, Neslihan Yeldan ve Özge Özder yer alıyor. Dostluk, şüphe, ihanet ve gerçek kavramlarını ele alan oyun, deneyimli yönetmen Mehmet Ergen rejisi ile tiyatro severlere hafızalara kazınacak bir deneyim yaşatmaya devam ediyor.

ŞATONUN ALTINDA // 23 EKİM CUMA // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

William Shakespeare’in Macbeth oyunundan yola çıkılarak uyarlanarak yeni bir yazımla sahneye taşınan “Şatonun Altında”da oyun Macbeth'in ölümünden sonra başlıyor; Macbeth’in hikayesini iki çamaşırcı kadının gözünden anlatıyor. 'Ne kadar zamandır orada olduğunu bilmediğimiz, sayısız krallığa, savaşa, yıkıma tanık olmuş iki çamaşırcı kadın! Yıkıcı, komik, karanlık ve çok eğlenceli. Macbeth'e bir de yerin altından bakın! Fiziksel Tiyatro ve Komedi Okulu bünyesinde bir araya gelen Fiziksel Tiyatro Araştırmaları’nın Jacques Lecoq pedagojisini temel alan bir eğitimin sonunda clown, fiziksel hikâye anlatıcılığı, maske oyunculuğu, bufon, grotesk oyunculuk gibi farklı stilleri harmanlayan ilk projesi “Şatonun Altında” 23 Ekim’de Zorlu PSM seyircisiyle buluşuyor.

HAKİKAT, ELBET BİR GÜN // 26 EKİM PAZARTESİ // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Berkay Ateş'e 25.Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nü kazandıran, Serkan Salihoğlu’nun yönettiği Tiyatro D22’nin son oyunu 'Hakikat, Elbet Bir Gün', Bütün normallerin değiştiği, değerlerin alt üst olduğu ‘uzak’ bir ülkede, hepimizin cebinden çıkması muhtemel o son mektubun şarkılarla beraber anlatılan, etkileyici hikayesini 26 Ekim akşamı Zorlu PSM seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor.

KEMAL // 29 EKİM PERŞEMBE // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 17.30

Piyano, viyolonsel, perküsyon gibi Batı müziği çalgılarının yanı sıra, bağlama ve klarnet gibi bu toprakların çalgılarıyla zenginleştirilmiş bir orkestra eşliğinde Pınar Ayhan hem güçlü sesi ile anlattığı öykülerin şarkı ve türkülerini seslendiriyor hem de beğenilen oyunculuğuyla bizi 1881’den 1938’e doğru bir yolculuğa çıkartıyor.

“Türk milletine gülmesini ve hayattan zevk almasını öğreten” adamın, Mustafa Kemâl Atatürk’ün anlatılan bu hikayesinde, hikayelere ait, geçmişten gelen video görüntüleri, sararmış bir mektubun sayfaları, daha önce hiç görülmemiş, orijinal fotoğraflar barkovizyon aracılığıyla izleyiciye sunularak gösteriye farklı bir boyut kazandırıyor. Kemal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel gösterimiyle, Zorlu PSM izleyicisi ile çok özel bir bayram kutlamaya hazırlanıyor.

TARTUFFE // 30 EKİM CUMA // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

17. yüzyıl Fransası’nın büyük mizah dehası Molière’in bütün dünyada en sık sahnelenen, en çok konuşulan ve tartışılan ve aynı zamanda da genel olarak büyük yazarın başyapıtı olarak kabul edilen oyunu Tartuffe, Mam’art Tiyatro yapımı ve Emrah Eren’in yenilikçi yorumuyla 30 Ekim’de Zorlu PSM’de seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

ÇIPLAK VATANDAŞLAR // 31 EKİM CUMARTESİ // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Simon Beaufoy’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Laçin Ceylan’ın üstlendiği ve Cansel Elçin, Reha Özcan ve Alican Altun'un başrollerini paylaştığı “Çıplak Vatandaşlar”da yıllarını mesleklerine vermiş deneyimli çelik fabrikası işçilerinin, fabrikalarının kapanması üzerine geçinebilmek için striptiz dünyasına adım atma ve para kazanmaya çalışma hikayelerini, eğlenceli bir dille seyirciye anlatıyor. Geçtiğimiz sezonun sevilen oyunu “Çıplak Vatandaşlar” 31 Ekim akşamı Zorlu PSM izleyicisi ile yeni sezonu karşılamaya hazırlanıyor.