Zorlu PSM konserleri başlıyor

Zorlu PSM’nin yeni dijital serisi “Hakan Tamar ile Mod Sessions”; caz, funk, rock ve füzyonu temele koyarak kendi beste ve düzenlemelerini icra eden “The Kites”ın konuk olduğu yeni bölümüyle Zorlu PSM Youtube kanalından sanatseverlerle buluşacak. Minik izleyiciler içinse Cumartesi günü Zorlu Çocuk Tiyatrosu Youtube kanalında “Eğlenceli Kapaklar” atölyesi ve Salı günü Zorlu Çocuk Tiyatrosu IGTV hesabından gerçekleştirilecek “Hareketli Oyuncak Yapımı Atölyesi” çocuklara yeni şeyler keşfetmenin ve üretmenin farklı yollarını gösterecek.

PETER JACKSON FİLMLERİ: THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY (HOBBIT: BEKLENMEDİK YOLCULUK) // 09 KASIM PAZARTESİ // SKY LOUNGE // 20.00

Tolkien'in, Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin öncül kitabı olarak da görülen Hobbit'ten, üçlemenin yönetmeni Peter Jackson tarafından sinemaya uyarlanan üç filmlik Hobbit macerasının ilk bölümü olan Hobbit: Beklenmedik Yolculuk’da bu sefer Bilbo Baggins'in gençliğine izliyoruz.

Bilbo Baggins huzurlu ve tehlikeden uzak bir hayat sürerken, bir gün büyücü Gandalf 'dan bir macera teklifi almasıyla birlikte başlayan serüveninin anlatıldığı filmi izlemek için 9 Kasım akşamına yerinizi ayırmayı unutmayın.

İBRAHİM SELİM İLE BU GECE // 09 KASIM PAZARTESİ // %100 STUDIO // 21.15

Geçtiğimiz sezon başından itibaren her hafta Zorlu PSM sahnesinde Türkiye ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatçıları ile seyirci karşısına çıkan İbrahim Selim’in sevilen programı “İbrahim Selim ile Bu Gece” yeni sezona Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde merhaba demeye hazırlanıyor. İbrahim Selim’in renkli sunumunun yanı sıra her hafta sürpriz bir konuğun katılacağı programda müzikten, stand-up’a, mizahtan güncel konulara; kültürün her alanına dokunan eğlence dolu dakikalar yaşamak için yerinizi almayı unutmayın.

HAKAN TAMAR İLE MOD SESSIONS // 09 KASIM PAZARTESİ // ZORLU PSM YOUTUBE KANALI // 21.00

Her hafta indie, elektronik, hip-hop, rock, metal gibi farklı müzik türlerinde üretim yapan bir sanatçıyı ya da grubu ağırlamayı sürdüren Zorlu PSM’nin yepyeni dijital serisi “Hakan Tamar ile Mod Sessions”ın bu haftaki konuğu, caz, funk, rock ve füzyonu temele koyarak kendi beste ve düzenlemelerini icra eden, Ozan Erverdi’yle Tan Deliorman tarafından kurulan “The Kites” oluyor. Deneyimli programcı, DJ ve müzik yapımcısı Hakan Tamar ile birlikte hayata geçirilen Zorlu PSM’nin yeni dijital serisi “Hakan Tamar ile Mod Sessions”ın ikinci bölümünü 9 Kasım Pazartesi günü saat 21.00’da Zorlu PSM YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın.

KRAL LEAR // 09 KASIM PAZARTESİ // TURKCELL SAHNESİ // 20.30

İktidarın ve mülkiyetin paylaşımı üzerine çok katmanlı bir metin olan Kral Lear’de, sahnelerin usta ismi Haluk Bilginer, Shakespeare’in “trajedisini kendi elleriyle çizen” kahramanı Kral Lear’a bürünüyor. Shakespeare’in en sevilen klasiklerinden olan “Kral Lear” güçlü oyuncu kadrosu ve Muharrem Özcan’ın rejisi ile 09 Kasım’da Zorlu PSM’de seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

YEŞİLÇAM FİLMLERİ: ÇÖPÇÜLER KRALI // 10 KASIM SALI // SKY LOUNGE // 20.00

15. Antalya Film Festivali'nde Umur Bugay En İyi Senaryo, Şener Şen ise En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerini kazandıran Yeşilçam sinemasının kült filmlerinden Çöpçüler Kralı’nın yönetmen koltuğunda Zeki Ökten oturuyor. Temizlikçilik yapan Hacer’e aynı mahallede oturduğu hem Zabıta Amiri Şakir hem de mahallenin çöpçüsü Apti aşıktır. Zabıta Amiri Şakir’in görevinin yetkilerini zorlayarak üzerinde baskı kurmaya çalıştığı çöpçü Apti’nin Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirecektir. Yeşilçam sinemasının kült filmlerinden olan “Çöpçüler Kralı”nı Zorlu PSM’nin Yeşilçam Film Gösterimleri kapsamında seyretmek için 10 Kasım Salı akşamı yerinizi ayırtmayı unutmayın.

#PSMÇOCUK ATÖLYE SERİSİ HAREKETLİ OYUNCAK YAPIMI ATÖLYESİ // 10 KASIM SALI // ZORLU ÇOCUK TİYATROSU IGTV // 10.00

Zorlu PSM & Tinker Studio iş birliği ve Zorlu Holding'in desteğiyle her Salı Zorlu Çocuk Tiyatrosu IGTV hesabında yepyeni atölyeler çocuklarla buluşuyor. Mekanik ve mühendislik dünyasını keşfetme, dinamik bir model oluşturma, kendi oyuncaklarını üretebilme, işbirliği ile çalışma ve heyecan duygularına yeni bir boyut kazandırmayı amaçlayan “Hareketli Oyuncak Yapımı” Atölyesi ile hem ebeveynlere hem de çocuklara yeni şeyler keşfetmenin ve üretmenin farklı yolları öğretiliyor. Tüm çocukların izlemesi için ücretsizdir.

KALP // 10 – 11 KASIM // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Çok severken kaybedenlerin oyunu olarak Craft Tiyatro’nun sevilen oyunu “Kalp” 80’li yıllarda sadece eşcinsellerde görüldüğü iddia edilen bir salgının yarattığı korkuyu, dayanışmayı ve ötekileştirmeyi anlatıyor. Herkes tarafından heteroseksüellerde de görüldüğü bilinirken korkunun büyümemesi için karantina benzeri hayata sürüklenen, baskı gören ve yalnızlığa itilen Ned, Emma ve Bruce’un hikayesine tanık olmak için 10 ve 11 Kasım’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde yerinizi almayı unutmayın.

OKAN ÇABALAR - STAND UP // 12 KASIM PERŞEMBE // %100 STUDIO // 21:15

Yer aldığı birçok skeç programı, dizi ve filmlerde yarattığı başarılı tiplemelerle mizah severlerin beğenisini kazanan Okan Çabalar, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

ÇOCUKLAR İÇİN PSM ZAMANI: EĞLENCELİ KAPAKLAR // 14 KASIM CUMARTESİ // ZORLU ÇOCUK TİYATROSU YOUTUBE KANALI // 10.00

Zorlu PSM & Bilim Virüsü iş birliği ve Zorlu Holding'in desteğiyle her Cumartesi, Zorlu Çocuk Tiyatrosu Youtube kanalında yepyeni atölyeler çocuklarla buluşuyor. Çocukların yaratıcılıklarını tetikleyerek düşünsel ve sanatsal becerilerini artırmayı hedefleyen atölye serisinde bu haftaki “Eğlenceli Kapaklar” bölümünde çocuklar hayal gücünün sınırsızlığının tadına varmak, masalların büyüleyen gücünü deneyimlemek ve bir masalı ezberlemeden doğaçlama olarak anlatabilmenin yollarını öğrenebilecek. Tüm çocukların izlemesi için ücretsizdir.

VESTEL GURURLA YERLİ KONSERLERİ: ADAMLAR // 14 KASIM CUMARTESİ // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

Son zamanların en başarılı yerli gruplarından; Tolga Akdoğan (vokal, elektrik gitar), Berkan Tilavel (davul, geri vokal), Gürhan Öğütücü (elektrik gitar, geri vokal) ve Berat İşçioğlu’ndan (bas gitar) oluşan Adamlar, geniş çerçevede rock’n roll, blues ve biraz da hip hop olarak adlandırabileceğimiz müzikleriyle 14 Kasım akşamı Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında Zorlu PSM’de dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

LOKALİZE: LALALAR // 14 KASIM CUMARTESİ // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 21.00

Akılda kalıcı melodileri, güçlü beatleri ve isyankâr vokalleri ile hayat verdikleri kayıtları ve çarpıcı canlı performanslarıyla kısa sürede yerli sahnenin gözde ekiplerinden birine dönüşen, Ali Güçlü Şimşek, Barlas Tan Özemek ve Kaan Düzarat’tan oluşan “Lalalar” Lokalize serisi kapsamında 14 Kasım’da Turkcell Platinum Sahnesi’nde yeniden yorumluyor. İstanbul’da harmanladıkları taptaze saykedelik tınılarına eşlik etmek için 14 Kasım’da Zorlu PSM’de yerinizi almayı unutmayın.

FERİT ODMAN QUINTET // 14 KASIM CUMARTESİ // %100 STUDIO // 21.00

Türkiye'de caz davulunun öncülerinden Ferit Odman’ın Downbeat dergisinden dört yıldızla taçlandırılmış olan Autumn In New York ve Nommo albümlerindeki quintet aranjmanlarına yer vereceği konserinde Odman’a birbirinden değerli müzisyenler eşlik edecek. %100 Studio’nun büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek bu unutulmaz konser 14 Kasım akşamı aynı zamanda PSM Online Sahnesi’nde. Hibrid düzende gerçekleşecek olan konserin Online Sahne detaylarına https://online.zorlupsm.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

KALABALIK DUASI // 15 KASIM PAZAR// TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.00

"Fiziksel Tiyatro Araştırmaları” Şatonun Altında’dan sonra yepyeni bir araştırmanın sonucu olan “Kalabalık Duası”nı seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Clown ve modern dansı içeren yenilikçi tekniklerle geleneksel hikaye anlatıcılığını harmanlayan bu tek kişilik performansta güncel ve gelenekseli, akılcıl ve mistik olanı, delilik ve bilgeliği İstanbul fonunda merkeze alan bir hikaye anlatıcılığıyla seyirciye sunmaya hazırlanıyor.