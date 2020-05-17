Zorlu PSM'de 19 Mayıs kutlamaları

Zorlu PSM, Zorlu Holding’in desteğiyle gerçekleşecek #PSMyleKal 19 Mayıs özel etkinlik programıyla,Corona virüsü önlemleri sebebiyle ilk kez evlerde geçirilecek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı dijital platformlarda kutlayacak.

Herkesin evlerinden katılabileceği, Zorlu Holding’in desteğiyle gerçekleşecek #PSMyleKal 19 Mayıs etkinlik programı; gençlerin merakla takip ettiği konularla ilgili atölyeleri, konuşmacıları ve popüler sanatçıların performanslarını Zorlu PSM’nin sosyal kanallarında bir araya getirecek. Programın sunuculuğunu Yekta Kopan üstlenecek.

Geleceğin çalışma ortamı ve bu ortamda gençlerin yeni yetkinlikler kazanmasını teşvik etmek amacıyla hazırlanan konuşma ve atölyeler, gün boyu Zorlu PSM Instagram hesabından canlı yayınlanacak. Gençlerin severek dinlediği Adamlar ve Can Bonomo ise Youtube özel performanslarıyla bayramda festival çoşkusu yaşatacak.



Yeni Neslin Merak Ettiği Konular İnteraktif Atölyelerde!

19 Mayıs Salı günü saat 11:00’dan itibaren gün boyu sürecek programda, yaratıcılık ve tasarım odaklı düşünmeden sosyal inovasyona, geleceği şekillendiren konular gençlerle olacak.

Pazarlama kariyerinde yerli ve yabancı 130’dan fazla ödüle layık görülen Yüce Zerey, geleceğin iş dünyasını ve çalışanları konusunda gençlere ufuk veren bir konuşma yapacak.. Şölen Yücel’in gerçekleştireceği “Yaratıcı Potansiyelini Keşfet” atölyesi günlük hayatta ve işte yaratıcı düşünme modelleri geliştirebilmenin ve potansiyelini gerçekleştirebilmeye doğru adım atmaya cesaret edebilmenin yollarını anlatacak.

Atölye Akademi’nin gerçekleştireceği tasarım odaklı düşünme eğitimi ise yaratıcı özgüveni ortaya çıkararak insan odaklı düşünmeyi konu alacak. Sosyal inovasyon platformu imece’nin gerçekleştireceği sosyal inovasyon atölyesi ise geleceğin, sosyal girişimler ve inovasyonla nasıl şekillendiğini ele alacak.

Adamlar ve Can Bonomo’dan Özel Youtube Performansı

Gün boyu sürecek atölyelerin yanı sıra gençlerin severek dinlediği sanatçıların özel konserleri de programda yer alıyor.

Rock’n roll, blues ve hip hop gibi farklı türleri bir araya getiren özgün tarzlarıyla son zamanların en iyi yerli gruplarından Adamlar, Zorlu PSM Youtube kanalından yayınlanacak özel konserle gençlerle buluşacak. Alaturka nağmeleri, rock melodileriyle birleştiren şarkıları ve özellikle enerji dozu yüksek canlı sahne performanslarıyla müzik severlerin beğenisini kazanan Can Bonomo ise programın kapanışını yapacak.

Etkinlikler, 19 Mayıs saat 11:00’dan itibaren gün boyu Zorlu PSM Instagram(@zorlu_psm) hesabından ve Zorlu PSM’nin Youtube kanalından izlenebilecek.

#PSMyleKal 19 Mayıs Özel Programı

Tarih: 19 Mayıs Salı

Saat: 11:00 – 19:30

Adres: IG @zorlu_psm ve ZorluPSM Youtube Hesabı

11:00 – Yekta Kopan Açılış Konuşması

11:10 – Yüce Zerey Konuşma: Geleceğin İş Dünyası ve Çalışanları (IG Live)

12:10 – Yüce Zerey Soru&Cevap

13:35 – Atölye: Yaratıcılık (IG Live)

“Yaratıcı Potansiyelini Keşfet”

Eğitmenler: Şölen Yücel, Konuk: Aslı Eti

15:00 – Atölye: Tasarım Odaklı Düşünme (IG Live)

Eğitmenler: Zeynep Aykul Yavuz, öğrenme tasarımcısı, ATÖLYE Akademi

Barbaros Kaptanoğlu, öğrenme tasarımcısı, ATÖLYE Akademi

16:00 – Atölye: Sosyal İnovasyon (IG Live)

“Gençliğin Değişimdeki Rolü”

Eğitmenler: Zeynep Çelik, yönetici, imeceLAB

Buğra Çelik, yönetim kurulu üyesi, imece

17:00 – Yekta Kopan Kapanış Konuşması

17:15 – Adamlar Konseri (Youtube)

18:30 – Can Bonomo Konseri (Youtube)