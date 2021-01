Zorlu PSM'de dijital sahne serisi

Zorlu PSM prodüksiyonu, Based Istanbul iş birliği ve Türk Tuborg A.Ş. katkılarıyla, geçmişten bugüne değişmeyen sorunları işleyen “Dijital Sahne” günümüz Türk tiyatro sahnesinin en cesur isimlerinden İbrahim Çiçek uyarlaması ve yönetmenliğinde, alışılagelmiş tiyatro dekorlarının dışında abstrakt bir bakış açısı ile skenograf Ceyda Balaban’ın hazırladığı sahne ve kostümlerle; sinematografik bir dilde video yönetmeni Gizem Kızıl tarafından dökümante ediliyor. Klasik tiyatro eserlerine modern bir bakış sunan proje kapsamında her hafta farklı bir kült metin, tiyatro sahnesinin güçlü oyuncularıyla hayat buluyor. “Dijital Sahne” serisi her Perşembe, Zorlu PSM YouTube kanalı üzerinden ücretsiz olarak izlenebilecek.

Zorlu PSM, dijital dünyadan sunduğu içeriklere bir yenisini ekliyor. Based Istanbul iş birliği ve Türk Tuborg A.Ş.’nin katkıları ile hayata geçirilen Zorlu PSM’nin yeni çevrimiçi serisi “Dijital Sahne”, tiyatronun kült eserlerinden seçilen sahneleri görsel hikaye anlatıcılığıyla birleştirerek dijital dünyaya taşıyor. Klasikleşen eserlere modern bir yorum kazandırıyor.

İlk gösterimi William Shakespeare’in dünya tarihinde en çok sahnelenen oyunlarından “Hamlet” ile başlayacak olan seri boyunca yine William Shakespeare’e ait “On İkinci Gece”, “Romeo Juliet”, “Hırçın Kız”, “Bir Yaz Gecesi Rüyası” metinlerinin yanı sıra Anton Çehov’un “Ayı”, “Martı”, “Üç Kız Kardeş”, Sofokles’in “Antigone” ve Henrik Ibsen’in “Nora” metni kısa hikaye formatlarıyla dijital dünyada seyirciyle buluşacak.

Dijitale özel çekimler ve prodüksiyon dünyası kurgulandı.

Zorlu PSM prodüksiyonunda tiyatronun güncel bir yorumunu ortaya koymak ve dijitalin güçlü görsel dilini desteklemek üzere Based Istanbul platformuyla iş birliği yaptı. Günümüz tiyatro sahnesinin en dikkat çeken isimlerinden İbrahim Çiçek’in yönetmenliğini yaptığı projede; metinler günümüze uyarlanarak ve tiyatronun sahne dinamiklerini temel alarak dijitale uygun şekilde Zorlu PSM’de çekildi. Her oyun gerçek bir sezon hazırlığında olduğu gibi sahneye taşındı. Skenograf Ceyda Balaban sahne tasarımı ve kostümler için özel bir hazırlık yaptı. Her oyun özelinde moda çekimleri hassasiyetinde çalışan özel styling/kostüm ekipleri oluşturuldu. Dijital Sahne’nin video yönetmenliğinde ise tiyatro alanındaki özgün çalışmaları ile bilinen Gizem Kızıl yer alıyor. 10 hafta boyunca her Perşembe yayınlanacak Dijital Sahne’de, günümüzde halen geçerli konular olan mahremiyet, zorbalık, saygı, aşk, tutku, ilişkiler ve aile bağları konuları ele alınacak. Her hafta sürpriz isimlerin açıklanacağı seride, sevilen ve popüler isimler rol alıyor.

Zamansız bir hikaye...

Seyirci karşısına çıkacak ilk gösterim kapsamında “Hamlet”te; Hamlet ve Ophelia ilişkisi mahremiyetin ihlali, ihanet, gurur ve hayal kırıklığı perspektifiyle sunuluyor. İbrahim Çiçek'in kendine özgü reji yorumunun Ceyda Balaban’ın dekor tasarımında sunduğu görsel zenginlikle birleştiği oyunda Cem Yiğit Üzümoğlu ve Damla Sönmez sergiledikleri performanslar ile seyirciye yepyeni bir seyir deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.

William Shakespeare’in yüzlerce yıl önce kaleme aldığı bu zamansız hikayenin güncel kesitinde, Hamlet ve Ophelia; kılıçlar, savaşlar ve ihanetten oluşan bir dünya kadar; kameralardan, aynalardan ve selfielerden oluşan bir dünyada yaşadıklarını sorguluyorlar. Ophelia’nin türküleri ve Hamlet’in ihanete mahkum oluşunun yarattığı çıkmaz, mahremiyete saygı duymayan bir dünyada giderek daha da derinleşiyor. Gurur her şeyi yıkıp geçmeseydi belki de her şey çok farklı olabilirdi. Hüsran, pişmanlık ve ihaneti anlatan bu hikayeyi daha önce deneyimlemediğiniz dijital formatında izlemek için Zorlu PSM YouTube kanalını takip edebilirsiniz.