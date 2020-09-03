Zorlu PSM'de gelecek tartışılıyor

3 Eylül Perşembe saat 17:00’da gerçekleşecek ikinci oturumunda Digilogue Artistik Direktörü Lalin Akalan moderatör olacak. Panelin konukları ise, Sonar +D Küratörü Jose Luis Da Vicente, Todays’ Art Festival Kurucu Yöneticisi Olof Van Winden, Stochastic Labs Küratörü Vero Bollow ve Gray Area’da Yönetici Barry Threw olacak.

Beraber yaratım sürecini destekleyen kurumlar yeni bir öğrenme kaynağı rolünü üstlenmeye başladı.

Bu diyalog serisinde, çok yönlü, co-creation (beraber yaratım) odaklı ve birbirine bağlı sanatçıların, tasarımcıların, araştırmacıların, yenilikçilerin ekosistemlerini bütünüyle teşvik eden özel programları nedeniyle seçilen kurumlar yer alıyor. Bu kurumlar, birlikte gelişen birbirine bağlı topluluklar oluşturan, yaratım ve teknolojik araştırma için alanlar ve fırsatlar sunan, en önemlisi klasik eğitim sistemlerinde erişilemeyen konularla alakalı bilgi, etkileşim ve beceri geliştirme olanakları yaratıyor. Dolayısıyla bunlar, yeni bir öğrenme kaynağı sisteminin rolünü üstleniyor.

Residency programları, tohum fonları, inkübasyon süreçleri, komisyonlarla yaratım süreçlerine destek olan programlar, teknolojinin, bilimin ve sanatın geleceğiyle ilgili konuşmalara ve sorgulamalara dayanan ve birbirleriyle bağlantılı pek çok format geliştirdiler. Bu panel, coğrafyaya ve mecraya göre farklılık gösteren bu farklı yaklaşımlara odaklanacak. Bu yaklaşımların pandemi sürecindeki sosyal ve kentsel etkilerini tartışılacak.

Future Tellers/Gelecek Anlatıcıları diyalog serisi Zoom platformu üzerinden izlenebilecek ve Zorlu PSM youtube sayfasından canlı yayınlanacak. Programı izlemek için https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_yMFOw7TMRseHHfbTVORyaA adresinden kayıt olabilirsiniz. Aynı zamanda Zorlu PSM youtube adresinden de canlı izlenebilecek yayını kaçırmayın.

Gelecek Anlatıcıları / Future Tellers Hakkında

Zorlu Holding ve Zorlu PSM’nin teknoloji ve yaratıcılık platformu Digilogue’un düzenlediği Future Tellers, yaratıcı endüstri profesyonellerinin sanat ve teknolojinin geleceğine dair fikir yürüttüğü zirve ve panel serisidir. İlki 2017’de gerçekleşen Future Tellers’da daha önce teknolojinin iş yapış biçimlerimize olan etkileri incelenmişti.

• Bilginin, Yaratıcılığın, Algoritmaların ve Verinin Açık ve Kapalı durumları

• Yeni Öğrenme (Kişi ve/veya Makine)

• Veri Çağında Profil Oluşturma

• Toplum ve Kültür Üzerinde Algoritmaların Etkisi

• Dijital Alanlarda Kullanıcının Gizlilik ve Yasal Hakları ile Özgürlükleri