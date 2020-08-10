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    HaberlerOtomobil Lexus LC Convertible Regatta tanıtıldı!
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    10.08.2020 - 16:02 |

    Lexus LC Convertible Regatta tanıtıldı!

    Japon premium otomobil üreticisi Lexus, LC Convertible modeli için yeni bir edisyon geliştirdi. RegattaEdition adında olan bu yeni otomobilden sınırlı sayıda üretilecek. Ancak şimdiden tüm örnekleri satıldı bile.

    Lexus LC Convertible Regatta tanıtıldı!

    Okyanusları aşan yatlardan ilham alan LC Convertible Regatta Edition, koyu mavi rengi, tavanı ve beyaz/mavi kabiniyle denizdeki lüksü yansıtıyor. LC'deki özel mavi renk teması, doğal dünyanın renk derinliğini yansıtmak adına gelişmiş boya teknolojileriyle oluşturuldu.

    Boya pigmentlerinde yer alan mikro partiküller sayesinde farklı açılardan ve ışıklardan gövdenin tüm kıvrımları gözler önüne seriliyor.

    Regatta Edition'ın yumuşak tavanı ise, denizci mavisi tonlara sahip renklerle aracın bütünlüğüne uyum sağlıyor. Üstü açılan LC Convertible'ın hem dış tasarımı hem de iç tasarımı akıcı bir uyumla tasarlanırken, kabinde beyaz ağırlıklı bir tema tercih edilmiş. Kontrol paneli, kapı panelleri, ön koltuk kafalık kenarları ve emniyet kemerlerinde ise koyu mavi renklerle bir kontrast yakalandı.

    Magazin Haberleri Bülteni (10 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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