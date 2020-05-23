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    HaberlerOtomobil Haberleri 2020 Jeep Compass Türkiye piyasasına girdi!
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    23.05.2020 - 11:44 |

    2020 Jeep Compass Türkiye piyasasına girdi!

    Jeep Compass, 2020 model yılı versiyonlarıyla Türkiye’de satışa sunuldu.

    2020 Jeep Compass Türkiye piyasasına girdi!

    Jeep’in, zarafet ve tarzı biraraya getiren modeli Compass, 2020 model yılı versiyonlarıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Standart 4x4 çekiş sistemine ek olarak 170 HP’lik benzinli motor ve 9 ileri otomatik şanzıman kombinasyonuyla satışta olan 2020 Jeep Compass modellerinde, 2 zengin donanım paketi seçeneği yer alıyor. Yakıt verimliliğine sahip güçlü motoru, özgün Jeep tasarımı, ‘on-road’ ve ‘off-road’ sürüş dinamikleri ve yenilikçi güvenlik teknolojilerini sürdüren 2020 model Compass, lüks kompakt SUV segmentinin iddialı oyuncuları arasında yer alıyor.

    Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde, dijital altyapısını genişleterek tüm bayilerinde online görüşme hizmeti vermeye başlayan Jeep, showroom’larda bulunan 2020 model Compass’ları görüntülü görüşme hizmetiyle müşterilerin evine taşıyabiliyor.

    “160 adet Compass geldi”

    Konuyla ilgili bilgi veren Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, “Pazardaki talep ve Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisiyle, sene başından itibaren yeni araç bulunabilirliği azaldı. Bu durum, özellikle ithal modelleri  etkiledi. Söz konusu dönemde Jeep markası olarak; Compass’ın yeni model yılı versiyonunu otomobil severlere ulaştımak için yoğun girişimde bulunduk. Sonuç olarak, Mayıs ayı itibariyle 160 adet 2020 model yılına ait Jeep Compass’ı ülkemize getirmeyi başardık. Aldığımız talep doğrultusunda kısa süre içerisinde 160 adet Compass’ın satışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

    2020 Jeep Compass Türkiye piyasasına girdi

    Teknoloji ve özgün tasarım

    Limited ve Limited Exucutive donanım seçenekleriyle satışa sunulan Jeep Compass, tasarımını teknolojiyle birleştiriyor. Sürücü ve beraberindeki yolcularını malzeme kalitesi yüksek, üstün teknik detaylarla bezenmiş iç mekânıyla karşılayan Jeep Compass’ın Limited versiyonlarında 8,4 inç’lik Car Play & Android özellikli dokunmatik ekrana ev sahipliği yapıyor. Compass modellerinde ayrıca, UConnect Multimedya Sistemi, ısıtmalı koltuklar ve direksiyon, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Park Yardım Sistemi, geri görüş kamerası, elektrikli bagaj kapağı gibi bir çok özellikle otomobil severleri bekliyor. Bununla beraber, buz çözme özellikli dış dikiz aynaları, pasif giriş / anahtarsız çalıştırma, 40/20/40 bagaja açılan katlanabilir arka koltuk, kaldırılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir bagaj tabanı ve ön yolcu koltuğu altında saklama gözü gibi fark yaratan özellikler de yer alıyor.

    Üstün 4x4 kabiliyeti

    1.4 litre silindir hacimli ve 170 HP’lik motorlu Jeep Compass modellerinde standart olarak sunulan ‘Jeep Selec-Terrain’ 4x4 sürüş sistemi, her türlü hava ve yol şartında mümkün olan en iyi dört tekerlekten çekiş performansını sağlamak üzere sürücüye “Normal, Kar, Kum ve Çamur” sürüş modları sunmasıyla da ön plana çıkıyor.

     

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