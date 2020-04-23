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    HaberlerOtomobil Haberleri 2020 Yaris Cross tanıtıldı!
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    23.04.2020 - 15:17 |

    2020 Yaris Cross tanıtıldı!

    Toyota'nın en küçük SUV modeli 2020 Yaris Cross, online bir lansman ile otomobil severlere tanıttı. İşte Toyota Yaris Cross'un 2020 modelinin özellikleri

    2020 Yaris Cross tanıtıldı!

    Japon üreticinin B-segment hatchback modeli Yaris ile aynı platformu ve güç seçeneklerini paylaşan Toyota 2020 Yaris Cross'ta, dört tekerlekten çekiş sisteminin yer aldığı belirtiliyor.

    Üç silindirli 1.5 litrelik benzinli motorun hibrit seçeneğinde otomobilin 116 beygir güç ürettiği bilgisi paylaşılıyor. Fransa'da üretilecek Yaris Cross'un satışa çıkış tarihi ise 2021 olarak açıklanıyor.

    2020 Yaris Cross tanıtıldı

    Japon otomotiv üreticisi Toyota, yeni bir suv model tanıttı. B segmentte yer alan ve markanın en küçük SUV modeli olarak tanıtılan otomobilin adının 2020 Yaris Cross olduğu bildirildi.

    Normal şartlarda Mart ayı başında düzenlenecek fakat Corona virüs salgını nedeniyle iptal edilen Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak Toyota 2020 Yaris Cross'un dünya prömiyeri için, online bir lansman düzenlendi.

    2020 Yaris Cross tanıtıldı

    Adından da anlaşılacağı gibi Toyota'nın b-segment hatchback modeli Yaris ile 'GA-B' isimli platformu paylaşan Yaris Cross'un 2021'de satışa çıkacağı belirtiliyor.

     

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