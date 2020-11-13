2021 yılının son çeyreğinde Türkiye yollarına çıkacak! İşte özellikleri

BMW Group’un mobilite ve elektrifikasyon stratejilerini açıkladığı #NEXTGen 2020 etkinliğinde tanıtılan BMW iX, en yeni teknolojileri ve minimalist tasarımıyla otomotiv dünyasında yeni bir çağ başlatmaya hazırlanıyor. 2021’in son çeyreğinde Türkiye’ye gelecek olan BMW iX, sürüş keyfi, çok yönlülük, sürdürülebilirlik ve lüksü yeniden yorumlayan modüler ve ölçeklenebilir platformuyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Güçlü, dinamik ve verimli

Gelecekteki BMW modellerine de öncülük etmesi planlanan BMW iX, 500 bg gücü, 0-100 km’ye 5 saniyenin altında ulaşan performansı ve WLTP kriterlerine göre 600 kilometreden fazla sürüş menzili sunan verimli bataryasıyla elektrikli otomobil standartlarını başka bir boyuta taşıyor. BMW iX’in hızlı şarj ile yalnızca 40 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşabilen bataryası, aynı zamanda on dakika içerisinde 120 km’den fazla sürüş menzili sunuyor.

BMW iX'teki sürüş sistemi, otomobilin iki elektrik motorunu, güç elektroniklerini, şarj teknolojisini ve yüksek voltajlı bataryayı kapsayan beşinci nesil BMW eDrive teknolojisine dayanıyor. BMW iX'in yol tutuş yetenekleri ve kabin içindeki konfor seviyesi, azaltılmış sürtünme kuvveti ile alüminyum uzay çerçevesi ve sınıfında öncü ‘Carbon Cage’ ile sağlanıyor. BMW iX'in 0.25 Cd’lik sürtünme katsayısı tek başına aracın menziline 65 kilometre eklemeyi başarıyor.

Optimize edilmiş aerodinamik tasarım

İnovatif tasarımıyla Spor Aktivite Aracı (SAV) segmentini de yeniden tanımlayan BMW iX, kaslı dış oranları, akıcı tavan çizgisi ve azalan yüzey kaplamasıyla sürüş keyfini günlük kullanım ve uzun yolculuklarda benzersiz bir deneyime dönüştürüyor. Uzunluk ve genişlik bakımından BMW X5 ölçülerinde olan BMW iX, kavisli tavan yapısı ve yüksekliğiyle BMW X6’yı anımsatırken, geniş tekerlek jantları sayesinde BMW X7 ile benzerlik gösteriyor.

BMW’nin yeni tasarım dilinin sembolü geniş Böbrek Izgara ise tüm elektronik sürüş asistan sistemlerini barındırmasının yanı sıra oda sıcaklığında 24 saat içinde küçük çizikleri onarabilen kendi kendini iyileştirme teknolojisiyle de fark yaratıyor.

Yeniden dönüştürülen malzemelerle sürdürülebilirliğe bir adım daha

BMW iX’in üretim süreçlerinde kullanılan malzemeler sürdürülebilirliğe verilen önemi gösteriyor. Son teknoloji ile birleşen doğal ve geri dönüştürülmüş malzemelerin yaygın kullanımı otomobilin her alanında görülebiliyor. Koltuklar ve gösterge paneli için kullanılan derinin yüzeyi doğal bir zeytin yaprağı özü ile işlenirken, bu sayede çevreye zararlı üretim kalıntıları önlenmiş oluyor. Aynı zamanda bu özellik deriye yüksek kaliteli ancak doğal bir görünüm de kazandırıyor. Hammadde ve üretim yöntemlerini seçerken uygulanan sürdürülebilirlik odaklı yaklaşıma uygun olarak BMW iX’in FSC sertifikalı ahşap ve kapı panellerinde, koltuklarında, orta konsol ve zemin panellerinin yüzeylerinde yüksek oranda geri dönüştürülmüş plastik kullanılıyor. BMW iX’in paspasları da plastik şişelerin geri dönüştürülmesiyle elde edilen malzemeyle üretiliyor.

Shy Tech ile şıklık ve sadelik

BMW iX'in çığır açan tasarımı ‘‘Shy Tech’’ ilkesiyle tasarlanan kabininde de kendini gösteriyor. ‘‘Shy Tech’’ ilkesi yalnızca kullanıldığı zaman işlevlerini ortaya çıkaran teknolojik yaklaşımı ifade ediyor. Fazla görünür olmayan hoparlörleri, sıra dışı tasarlanan havalandırma kanallarında da ‘‘Shy Tech’’ kendini belli ediyor. Böylece, BMW Group bir modelinde ilk defa hoparlörlerini koltuk yapısına entegre etme seçeneğini kullanıcılarına sunuyor. Yine ilk kez bir BMW modelinde kullanılan altıgen şekilli direksiyon simidi ve yeni nesil BMW İşletim Sisteminin bir parçasını oluşturan 12.3 ve 14.9 inçlik kombine BMW Kavisli Ekran, fütüristik sürüş keyfine vurgu yapıyor.

Yeni Entegre nano elyaf filtreli otomatik klima kontrolü

BMW iX, standart olarak iki buçuk bölgeli otomatik klima kontrolü ile birlikte geliyor. Ayrıca, otomatik klima sistemi sıcaklık ve havalandırma ayarlarının hem arkadaki yolcular hem de sürücü ve ön taraf için ayrı ayrı kontrol edilebilmesini sağlayan dört bölgeli bir sisteme de yükseltilebiliyor. Otomobilin içindeki havayı daha etkin bir şekilde temizlemek için nanofiber filtre teknolojisi kullanan klima sistemi, BMW iX'te standart olarak ön ısıtma ve ön iklimlendirme işlevi de görüyor. Yenilikçi nano fiber filtre teknolojisi sayesinde, mikrobiyal partiküller ve alerjenlerin aracın içine girmesi de önlenebiliyor.

BMW iX, iç mekanın ısınmasına yardımcı olmak için gösterge paneli, torpido gözü, kapı paneli, orta kol dayama ve direksiyon simidi için verimli yüzey ısıtma seçeneği sunan ilk model olarak da ön plana çıkıyor.

Electrochromic Gölgelendirmeli panoramik cam tavan

BMW iX’te kullanılan panoramik cam tavan tek parçalı şeffaf yüzeyiyle, herhangi bir çapraz destek olmadan tüm iç mekanı kaplayarak, BMW modellerinde şimdiye kadar kullanılan en büyük cam tavan olma özelliğine sahip. Panoramik cam tavan, BMW iX'in içindeki ferahlığı ve ambiyansı önemli oranda geliştiriyor. Cam tavan, iç mekanı doğrudan güneş ışığından korumak için tek bir düğmeye basılarak etkinleştirilebilen elektrokromik Electrochromic gölgeleme özelliğine de sahip. Lamine cam yapı, hem ultraviyole ışınlarına karşı optimum koruma hem de mükemmel bir akustik konforu standart olarak sunabiliyor. Cam tavan, bir iç kaplamaya sahip olmak yerine, otomotiv endüstrisinde iç mekanı gölgelendirmek için PDLC (Polimer Dağılımlı Sıvı Kristal) teknolojisini kullanan türünün tek örneği olarak dikkat çekiyor.

Öncü ses deneyimi

BMW iX'te standart olarak on iki hoparlör ve 205 watt'lık amplifikatör içeren bir HiFi ses sistemi sunuluyor. Harman Kardon Surround Ses Sistemi, yedi bantlı ekolayzır, 655 watt ses gücü ve otomobilin dinamik performans seviyesine bağlı ayarı ile mükemmel bir ses kalitesi sağlıyor. İlk kez opsiyon olarak sunulan Bowers & Wilkins Surround Ses Sistemi’nin en son sürümü, ses deneyimini farklı bir boyuta taşırken, BMW iX'i dört tekerlekli bir konser salonuna dönüştürüyor.

Oyun dünyası teknolojileri BMW iX’te

BMW Group, artık teknolojiyi neredeyse tüm süreçlerinde kullanarak daha da genişleyen bir ekosistem oluşturuyor. Yaklaşık 350 milyon oyuncusu olan Fortnite’da kullanılan Unreal Engine teknolojisinden de faydalanan BMW iX, dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başarıyor. BMW iX, böylece markanın oyun teknolojisi kullanarak geliştirdiği ilk otomobil olma unvanına da sahip olacak.

Dijital araç platformu

BMW iX ile tanıtılan yeni dijital platform, bağlantı, performans ve yapay zeka için de standartları belirliyor. Ülkelere bağlı değişiklik gösterebilmekle birlikte, BMW iX’in tüm fonksiyonları aktifken ve tam yükte çalışırken, 30 Gbit/sn'ye varan veri hızıyla iletişim kuran Gigabit Ethernet teknolojisi sayesinde BMW iX trafik, park alanları, tehlikeli durumlar veya yol işaretleri hakkında daha fazla veriyi daha hızlı toplayabiliyor, bu verileri anonim bir biçimde yapay zeka yardımıyla değerlendirebiliyor ve ihtiyaca yönelik kullanıma sunabiliyor.

5G teknolojisi kullanılan ilk seri üretim premium model

BMW iX, 5G mobil teknolojisiyle donatılan ilk premium model olarak rekabeti bir adım daha ileri taşıyor. 5G ağının sunduğu gelişmiş hizmet kalitesiyle birlikte, bilgi-eğlence, otomatik sürüş ve yol güvenliği alanlarında önemli iyileştirmeler yaşanacak. Ayrıca bu teknoloji, yayalar, bisiklet ve scooter sürücülerinin akıllı telefonları ile mobil ağa bağlanmaya bile gerek kalmadan doğrudan altyapı ile iletişim kurabilmesine olanak sağlayacak.